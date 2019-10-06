"Зенит" вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" в Екатеринбурге уверенно обыграл "Урал" - 3:1. Все голы в матче записали на свой счет игроки из Санкт-Петербурга.

В матче 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге "Урал" принимал "Зенит" из Санкт-Петербурга. В команде Сергея Семака в этом матче провел дебютный матч голкипер Михаил Кержаков, который заменил Андрея Лунева.

Уже на третьей минуте встречи Бранислав Иванович подключился к атаке своей команды и открыл счет в матче. На 14-й минуте встречи у гостей получил травму защитник Эмануэль Маммана, который не смог продолжить матч. Его заменил Олег Шатов.

Первый тайм матча в итоге завершился - 0:2. Автором второго забитого мяча в матче стал полузащитник Магомед Оздоев.

После перерыва хозяева один гол отыграли. Но помог им в этом Шатов, ставший автором автогола. Однако спасти матч команде Дмитрия Парфенова было не суждено. На 63-й минуте Сердар Азмун поставил победную точку. Иранский форвард смог отличиться впервые с 28 июля.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Урал" в третьем матче подряд не смог выиграть, оставшись на 9 месте.