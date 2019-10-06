Жена американского дипломата сбила подростка в Британии

Супруга американского дипломата, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом, спешно покинула Великобританию после участия в смертельном ДТП. Женщину считают виновной в гибели 19-летнего британского подданного Гарри Данна.

По версии полиции, автомобиль жены диппредставителя США выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом жертвы. Инцидент произошел недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов, передает Sky News.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил американскому послу "разочарование Соединенного Королевства".