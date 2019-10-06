Женская сборная России по спортивной гимнастике пробилась в финал командного турнира на чемпионате мира в Штутгарте.

Наши гимнастки набрали по итогам четырех видов 168,080 балла и заняли третье место в квалификации, уступив американкам (174,205) и китаянкам (169,161).

Отметим, что в составе российской сборной нет двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной, которая пыталась набрать форму, но пропустила все основные старты этого сезона. На ЧМ-2018 Мустафина, которая вернулась на помост после рождения дочери, помогла команде завоевать "серебро" и получить путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.

В Штутгарте тоже будут разыгрываться олимпийские лицензии, но уже в индивидуальном многоборье. По итогам квалификации в финал абсолютного первенства пробились нынешний лидер сборной Ангелина Мельникова (четвертый результат; 56,599 балла) и Лилия Ахаимова (12-й; 54,932).