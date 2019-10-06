Новости

Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране 20:14
Во Франции прошла акция протеста против права лесбиянок на ЭКО 20:02
Матвиенко выразила соболезнования вдове Бушмина 19:50
Володин отметил вклад Бушмина в развитие парламентаризма 19:48
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского 19:28
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 19:14
В Израиле раскопали "Нью-Йорк бронзового века" 19:01
Путин отправился в сибирскую тайгу 18:45
Москву ждет потепление во второй половине недели 18:43
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР 18:36
Россия подарила ЦАР винтовки Мосина 18:03
Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный 18:00
Песков рассказал о нюансах общения Путина с журналистами 17:39
СПЧ озабочен уголовными делами против медиков из-за врачебных ошибок 17:36
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 17:25
Грузовик с неисправными тормозами спровоцировал массовое ДТП в ХМАО 17:23
Конфликт между махачкалинцами закончился перестрелкой 17:15
Почему опасно выкатывать бензин до загорания лампочки 17:00
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани 16:59
Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР 16:39
Посольство США в Турции извинилось за неполиткорректный "лайк" 16:39
Соболев вызван в сборную России 16:34
Видео: неумелый водитель уморительно долго выезжает с паркинга 16:30
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер 16:22
Прокуратура проверит владельца перевернувшегося в Приволжье автобуса 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
06.10.2019 19:36
Рубрика: Спорт

Заявка на медаль

Гимнастки стартовали на ЧМ в Штутгарте
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 224(7982)
Женская сборная России по спортивной гимнастике пробилась в финал командного турнира на чемпионате мира в Штутгарте.

Наши гимнастки набрали по итогам четырех видов 168,080 балла и заняли третье место в квалификации, уступив американкам (174,205) и китаянкам (169,161).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Почему гимнастки Аверины не смотрят выступления друг друга

Отметим, что в составе российской сборной нет двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной, которая пыталась набрать форму, но пропустила все основные старты этого сезона. На ЧМ-2018 Мустафина, которая вернулась на помост после рождения дочери, помогла команде завоевать "серебро" и получить путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.

В Штутгарте тоже будут разыгрываться олимпийские лицензии, но уже в индивидуальном многоборье. По итогам квалификации в финал абсолютного первенства пробились нынешний лидер сборной Ангелина Мельникова (четвертый результат; 56,599 балла) и Лилия Ахаимова (12-й; 54,932).

Спорт Виды спорта Гимнастика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отправился в сибирскую тайгу
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни
Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной
Нидерланды больше не будут называть себя Голландией