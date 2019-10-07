50 лет исполнилось Центру трансплантологии имени академика Шумакова

Российской трансплантологии есть чем гордиться: сегодня пересадка органов выполняется в 61 центре в 32 регионах страны. Именно в России впервые в мире выполнена успешная трансплантация сразу трех органов больному ребенку - печени и двух легких. Сотни женщин после пересадки смогли выносить и родить здоровых малышей. Число людей, живущих с пересаженными органами, достигло 16,5 тысячи человек.

Во многом это заслуга коллектива Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, который отмечает свое 50-летие. Здесь проводят уникальные операции, внедряют передовые разработки, обучают региональные команды и выполняют четверть (!) всех трансплантаций в стране. Только в 2018 году их было проведено 2193.

На Российском национальном конгрессе "Трансплантация и донорство органов", приуроченном к юбилею центра, выступила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, за последние годы число трансплантаций в России увеличилось в 3,3 раза, а число людей, живущих с пересаженными органами, - в 4 с лишним раза. Новый толчок к развитию должен дать готовящийся законопроект "О донорстве органов человека и их трансплантации". Есть два важнейших положения: создание единого федерального регистра доноров, донорских органов и пациентов, которые нуждаются в пересадке, а также создание специальной координирующей службы, независимой от трансплантологов и реаниматологов. Эта служба, по словам министра, должна обеспечить полную прозрачность всей системы.

На конгрессе традиционно награждают почетным знаком доноров органов. Ведущие трансплантологи страны и мира обсуждают самые острые проблемы пересадки органов. А еще вспоминают своих учителей - тех, кто создал отечественную школу трансплантологии. Вместе с руководителем Центра академиком Сергеем Готье Вероника Скворцова открыла памятник Борису Петровскому. Именно он основал Институт трансплантации органов и тканей Академии медицинских наук СССР, он первый в СССР провел успешную операцию по пересадке почки.

- Мы занимаем первое место в мире по числу трансплантаций сердца, выполняемых в одном учреждении. И наши результаты по выживанию пациентов с пересаженным сердцем - не хуже и даже немного лучше, чем мировые, - говорит академик Готье.

В день открытия конгресса случилось еще одно важное событие: Сергей Готье наградил медалью "Академик В.И. Шумаков" медицинского обозревателя "Российской газеты" Ирину Краснопольскую. Ирина Григорьевна лично знала и дружила со всеми "отцами-основателями" отечественной трансплантологии: Владимиром Демиховым, Борисом Петровским, Валерием Шумаковым. Так что эта награда для нее по-особому дорога.