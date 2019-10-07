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07.10.2019 19:06
Рубрика: Происшествия

В тюрьму без очереди

Адвокаты рассказали о проблемах при посещении СИЗО
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Федеральная палата адвокатов провела масштабное исследование того, с какими проблемами сталкиваются адвокаты при посещении следственных изоляторов, и собрала предложения, как улучшить ситуацию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, один из участников опроса предложил на законодательном уровне закрепить приоритет в предоставлении адвокату кабинета для работы с подзащитным, что будет соответствовать положениям Конституции РФ о высшей ценности прав и свобод человека.

У 12,4 процента опрошенных адвокатов проблемы с посещением подзащитных в следственных изоляторах возникают достаточно часто: при каждом пятом визите как минимум, а то и еще чаще

Участвовавшие в исследовании адвокаты из Москвы и Московской области в большинстве своем расценили как нарушение состязательности тот факт, что при оформлении документов на встречу с арестантом в СИЗО преимущество получают следователи. А поскольку число кабинетов ограничено, адвокатам нередко приходится ждать в очереди довольно долго.

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Вместе с Федеральной палатой адвокатов организаторами анкетирования выступила Межведомственная рабочая группа при Уполномоченном по правам человека в РФ по мониторингу соблюдения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, на защиту и получение квалифицированной юридической помощи.

В разных регионах ситуация складывается по-разному, но есть города и конкретные казенные дома, где адвокату действительно трудно пробиться к своему подзащитному. То не хватает кабинетов, то возникают какие-то другие технические трудности. Много жалоб, например, на СИЗО "Лефортово", где количество кабинетов для встреч минимально.

В то же время в ходе исследования пришло немало негативных неприятных сигналов на изоляторы Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябинска, Краснодара, Тюмени, Твери, Волгограда, Ростова-на-Дону, Бугульмы и других городов.

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Но есть и хорошая новость: большинство участников опроса (68,3 процента) сообщили, что никогда не сталкивались со случаями воспрепятствования в доступе в СИЗО при предъявлении удостоверения адвоката, а также с требованиями предъявить дополнительные документы. Зато у 12,4 процента опрошенных такие проблемы возникают достаточно часто, каждое пятое посещение, а то и еще чаще. Еще около 20 процентов защитников рассказали, что проблемы бывают, но либо редко, либо вообще возникли один раз.

Один из участников исследования предложил через руководство Федеральной службы исполнения наказаний разъяснить сотрудникам ведомства их поведение при взаимодействии с адвокатами, а также последствия, к которым приводит их халатность. По его мнению, многие сотрудники ФСИН не знают законодательной основы такого взаимодействия и в своих действиях руководствуются только теми установками и разъяснениями, которые получили от старших коллег.

Как сообщают в ФПА, итоги опроса обрабатываются и обобщаются. Затем они будут проанализированы и использованы при подготовке конкретных предложений.

Происшествия Правосудие Тюрьмы
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