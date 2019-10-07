Apple бесплатно отремонтирует старые iPhone

Компания Apple официально объявила об отзыве части смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Из-за заводского брака они могут "иметь проблемы с электропитанием", сообщается на сайте Apple.

На странице можно ввести серийный номер девайса и узнать, участвует ли он в программе бесплатного ремонта. Если да, то пользователю достаточно обратиться в ближайший авторизованный центр.

Если смартфон имеет повреждения - например, треснувший экран, - их рекомендуется устранить до обращения в сервисный центр. Перед тем как сдавать смартфон в ремонт, Apple советует пользователям сделать резервную копию в iTunes.

Ремонту подлежат iPhone 6s и 6s Plus, выпущенные в период с октября 2018 по август 2019 года. Да, мы тоже были в шоке, когда узнали, что эти аппараты до сих пор производятся.