Аудиогид по выставке Василия Поленова запишут ученики школы Табакова

Презентацию совместного образовательного проекта Государственной Третьяковской галереи и Московского театра Олега Табакова "Атом воображения" сегодня проведут Зельфира Трегулова и Владимир Машков.

Учащиеся Театральной школы Олега Табакова будут проходить годовой курс занятий в Третьяковской галерее. По мнению педагогов, знакомство с живописью прекрасно помогает развитию зрительного внимания. Главная задача образовательного нововведения состоит в том, что история изобразительного искусства будет изучаться не только ради знаний, но и станет частью освоения профессионального актерского мастерства. Искусство мизансцены, атмосферы, роль композиции - все это будущие актеры постигнут на примерах шедевров великих живописцев.

Сегодня днем - первый этап "Атома воображения". Артисты Театра Табакова Дарья Безсонова и Максим Сачков примут участие в записи бесплатного аудиогида по Третьяковской галерее, а совсем юные артисты Театра Ростислав Бакланов и Алина Петрова запишут аудиогид для детей, посвященный выставке Василия Поленова. Данный проект - первый опыт сотрудничества методистов Галереи с театральными педагогами и будущими актерами.