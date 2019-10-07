Австралийцы нашли иглы в купленном винограде

В одном из супермаркетов Мельбурна продавался виноград с иглами. Это не первый подобный случай за последний месяц, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре покупатели нашли опасные предметы в ягодах клубники. Тогда никто не пострадал, но одна из женщин решила пройти медицинское обследование, чтобы врачи могли исключить возможность попадания обломка иглы в желудок.

А в прошлом году швейные иглы и булавки были обнаружены в ягодах и фруктах на территории шести австралийских штатов. В полицию поступило 230 жалоб. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.