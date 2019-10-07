Белорусские военные примут участие в учениях "Эшелон-2019"

Оценить эффективность системы управления материально-техническим обеспечением воинскими контингентами ОДКБ предстоит в ходе трехдневных маневров "Эшелон-2019" белорусским военным.

Они примут участие 8-10 октября в специальных учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения. Подобная тренировка осуществляется впервые, пояснили БЕЛТА в военном ведомстве РБ, уточнив, что она запланирована на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа России.

От белорусской стороны в учении примет участие оперативная группа штаба тыла и вооружения. Участникам маневров предстоит оценить эффективность системы управления материально-техническим обеспечением воинскими контингентами КСОР ОДКБ при выполнении учебно-боевых задач.

Кроме того, командиры получат практику работы по управлению воинскими частями и подразделениями МТО КСОР ОДКБ при подготовке и выполнении задач постконфликтного урегулирования, сообщили в Минобороны.