В мире
07.10.2019 12:03
Текст: Юрий Сизов

Белорусские военные примут участие в учениях "Эшелон-2019"

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Алексей Куденко/ РИА Новости

Оценить эффективность системы управления материально-техническим обеспечением воинскими контингентами ОДКБ предстоит в ходе трехдневных маневров "Эшелон-2019" белорусским военным.

Они примут участие 8-10 октября в специальных учениях с силами и средствами материально-технического обеспечения. Подобная тренировка осуществляется впервые, пояснили БЕЛТА в военном ведомстве РБ, уточнив, что она запланирована на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа России.

Фото: Дмитрий Тупиков/РИА Новости
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От белорусской стороны в учении примет участие оперативная группа штаба тыла и вооружения. Участникам маневров предстоит оценить эффективность системы управления материально-техническим обеспечением воинскими контингентами КСОР ОДКБ при выполнении учебно-боевых задач.

Кроме того, командиры получат практику работы по управлению воинскими частями и подразделениями МТО КСОР ОДКБ при подготовке и выполнении задач постконфликтного урегулирования, сообщили в Минобороны.

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