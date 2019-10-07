EdTech (образовательные технологии) становится все более популярной бизнес-нишей для опытных предпринимателей. Главной мотивацией создавать технологичные образовательные продукты большинство назвали заработок - 37% считают бизнес в сфере образования высокодоходным, показало исследование "Барометр онлайн-образования".

Создают онлайн-школы, как правило, уже опытные предприниматели - более трети ответивших до запуска EdTech-проекта уже имели собственный бизнес. 26% основателей пришли из крупной компании. На презентации исследования основатели онлайн-школ рассказали о своих мотивах прихода в EdTech-сегмент. Один из них, например, не имеет высшего образования - поступил учиться на дизайнера, но разочаровался в уровне подготовке. Знания, которые давали в университете, были устаревшими, поэтому предприниматель решил создавать собственный образовательный продукт.

В основном онлайн-школы создают контент для взрослой аудитории (42%), в детской нише работают только 8%

Еще у одного основателя онлайн-школы путь начался с офлайна: небольшая частная школа была у его родителей. Они попросили помочь в ее продвижении, и предприниматель увидел, что продукт хорошо продается и нужен людям.

Как показало исследование, большинство основателей онлайн-школ (79%) никогда не работали в сфере образования. По словам основательницы продюсерского центра онлайн-образования MyProduce Александры Дорофеевой, из-за этого в индустрии EdTech очень мало людей с сильным методологическим бэкграундом. "Экспертиза и качество обучения могут быть ниже, если люди ориентированы только на то, чтобы заработать. А собственно обучить, довести до результата - на втором месте, - отметила она. - Люди, у которых накоплена большая экспертиза в образовании, не успевают передать свой опыт, потому что отстают в цифровизации. В отрасль приходят те, кто заново придумывает велосипед и создает рынок таким, каким они его видят".

В основном онлайн-школы создают контент для взрослой аудитории (42%), в детской нише работают только 8%. Курсы для специалистов создают 26% онлайн-школ. Чаще всего у одной школы продается до 5 онлайн-курсов, средняя продолжительность программ составляет от одного до трех месяцев. В одной школе обучаются от 10 до 50 студентов. Компаний, которые прямо сейчас обучают более 10 тысяч человек, на рынке всего 3%. Они предлагают самые продолжительные программы - от полугода до года, а лидеры среди них создают онлайн-образование в сегменте школьной программы.

Средний чек онлайн-курса - от 10 до 50 тысяч рублей, столько стоят курсы для узких специалистов в какой-либо отрасли. Стоимость курсов от 100 тысяч рублей и выше всего у 2% онлайн-школ. Это в основном программы бизнес-образования и развития навыков личной эффективности для предпринимателей и корпораций.

"Онлайн-школы быстро запускаются и быстро выходят на первую выручку, - отметил венчурный инвестор Алексей Соловьев. - Не так сложно привлечь, ведь если школа взлетит, то возврата инвестиций ждать недолго. Другой вопрос, что основатели онлайн-школ к инвестициям не стремятся, хотя с их помощью могут выйти на новый уровень".

Больше половины основателей занимаются продажами и продвижением в одиночку. Нанимают специальных сотрудников для продаж 28% онлайн-школ, а маркетологов для продвижения - 33% опрошенных. "На венчурном рынке есть понятие first time manager - человек, который управляет фондом в первый раз. Вот EdTech сейчас состоит из таких менеджеров", - отметил Соловьев.