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07.10.2019 13:58
Рубрика: Общество

На берегу Черного моря выкопали богатый золотой клад

Текст: Денис Передельский
Фото: Devnya municipality press centre Фото: Devnya municipality press centre
Фото: Devnya municipality press centre

В Болгарии археологи при проведении раскопок в городке Девня на черноморском побережье обнаружили клад, состоящий из ценных золотых и бронзовых монет V века.

Об открытии рассказывает издание The Sofia Globe. Археологи нашли ценности в местечке, расположенном примерно в 25 км от болгарского черноморского города Варна.

Фото: JACK GUEZ / AFP
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Всего было обнаружено 16 золотых и более 20 бронзовых монет, датируемых V веком нашей эры. Среди них выделяется золотая монета с изображением императора Феодосия II. Кроме того, найдена золотая монета с изображением двоюродного брата императора Валентиниана III.

По мнению Христо Кузова из краеведческого музея Варны, клад мог быть спрятан во время нападения гуннов на древний город Маркианополь. Именно на его месте сейчас расположено поселение Девня. Кстати, это второй по ценности клад, найденный здесь.

В 1929 году в этом же городке было обнаружено одно из самых крупных в истории древних сокровищ. Оно состояло примерно из 100 тысяч серебряных и золотых монет времен римского полководца Марка Антония. Общий вес тех монет составил около 350 кг.

Археологи отмечают, что монеты, найденные в Девне на днях, находятся в очень хорошем состоянии, что облегчило их датировку.

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