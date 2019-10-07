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07.10.2019 18:07
Рубрика: Спорт

Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной России по футболу Станслав Черчесов считает определяющим предстоящий 10-го октября домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Станислав Черчесов объявил состав на матчи против Шотландии и Кипра

Сборная России под руководством Станислава Черчесова приступила к подготовке к отборочным матчам Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра. Российской команде при благоприятном исходе хватит победы над Шотландией для того, чтобы обеспечить себе место в финальной стадии турнира.

Именно встречу с шотландцами Черчесов назвал определяющей.

"Для нас будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в "Лужниках". Единственное, что надо чуть-чуть батареи включить на улице", - приводит слова главного тренера ТАСС.

Тем временем стало известно, что матч между сборными России и Шотландии рассудит датская бригада арбитров во главе с Якобом Келетом. Ему будут помогать Хейне Сёренсен и Даниэл Нёргор, резервный арбитр - Мадс-Кристоффер Кристофферсен.

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