Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим

Главный тренер сборной России по футболу Станслав Черчесов считает определяющим предстоящий 10-го октября домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова приступила к подготовке к отборочным матчам Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра. Российской команде при благоприятном исходе хватит победы над Шотландией для того, чтобы обеспечить себе место в финальной стадии турнира.

Именно встречу с шотландцами Черчесов назвал определяющей.

"Для нас будет событийный матч в Москве, определяющий. Приятно сыграть в "Лужниках". Единственное, что надо чуть-чуть батареи включить на улице", - приводит слова главного тренера ТАСС.

Тем временем стало известно, что матч между сборными России и Шотландии рассудит датская бригада арбитров во главе с Якобом Келетом. Ему будут помогать Хейне Сёренсен и Даниэл Нёргор, резервный арбитр - Мадс-Кристоффер Кристофферсен.