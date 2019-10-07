Российский пловец Владимир Морозов перевалил за сотню побед на Кубке мира. Знаковый рубеж покорился на этапе в Будапеште, где Морозов для начала выиграл заплыв на 50 м вольным стилем (21,50).

Во второй день турнира он также был лучшим на 50 м на спине (24,70) и 100 м вольным стилем (47,99). И это при том что спортсмен переболел накануне старта, а также испытывал проблемы с акклиматизацией.

- Больше настраивался на победу, чем на результат. Я только что приехал из Лос-Анджелеса. За последние три дня спал всего 12 часов, - отметил Морозов. - Учитывая эти обстоятельства, выступил хорошо. Но, признаюсь, после заплыва на "сотне" не чувствовал ног.

Россиянин, который уже дважды выигрывал общий зачем Кубка мира, лидирует и на этот раз. После четырех этапов на счету Морозова 210 очков. На втором месте с приличным отставанием идет Данас Рапшис из Литвы (144 балла).