Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 7 по 13 октября

Зритель получит "Голос"

Новый сезон программы "Голос" возвращается в прайм Первого канала. Снова приемная комиссия изучила тысячи анкет, провела кастинг сотен вокалистов. На этот раз для участия в знаменитых слепых прослушиваниях отобраны 120 исполнителей. Наставники команд - Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Бессменный ведущий - Дмитрий Нагиев. В новом сезоне "Голоса" также обширная география участников. Певцы из Абакана, Архангельска, Ашдода, Балашихи, Воронежа, Екатеринбурга, Запорожья, Казани, Кемерово, Киева, Красноярска, Минска, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи, Степанавана, Сургута, Тегерана, Тирасполя, Томска, Тюмени, Уфы и других городов. Кроме того, "Голос" станет еще интерактивнее. Зрители получат персональную красную кнопку и смогут вступить в игру прямо по ходу эфира, предвосхищая решения наставников. Самый удачливый игрок получит приглашение на финал проекта. Также зрители выберут лучшего наставника по итогам всего сезона. Играть можно будет на телевизорах с функционалом HbbTV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильном приложении "Первый".

Первый канал, 11 октября, 21:30

"Черный список" - потребительский хоррор

На канале "Пятница!" стартовал новый потребительский хоррор "Черный список", который будет выходить раз в неделю - по воскресеньям. Ведущий - популярный блогер Алексей Земсков - проверит качество различных сервисов в сегменте потребительских услуг. Чем эта программа похожа на "РевиЗорро", а чем нет - каждый зритель решит сам для себя. Но все-таки прежде всего она отличается личностью ведущего. Алексей Земсков - автор популярного youtube-канала c мастер-классами и советами по строительству и ремонту. Он и проверит качество самых распространенных услуг в разных ценовых сегментах, изучит поведенческий тип сотрудников различных сервисов и покажет, что на самом деле происходит у вас дома в ваше отсутствие. Как на самом деле работают сотрудники клининговых компаний, пока вы их не видите? Можно ли доверять своих детей малознакомым няням и аниматорам? Где найти проверенного сантехника? На эти и многие другие вопросы зрители смогут найти ответы в новом проекте. Компании, которые не пройдут проверку, будут лишены народного доверия и навсегда занесены в "Черный список". Кроме того, зрители получат полезные советы, как уберечь себя от негатива. В сфере услуг, разумеется.

"Пятница!", 13 октября, 13:00

Две беглянки

Фото: предоставлено Первым каналом

Премьера сериала "Отчаянные" - на Первом канале. В главных ролях Анна Банщикова и Анна Снаткина. По сюжету в водоворот событий оказываются вовлечены две женщины с диаметрально противоположными характерами и непростыми судьбами. Объединяет Риту и Ольгу лишь одно: ни одна, ни другая никогда ранее не пересекалась с преступным миром. Всё в их жизни меняется и кардинально усложняется, когда Рита и Ольга сначала становятся свидетельницами убийства, а затем - невольными преступницами и главными подозреваемыми в череде громких уголовных дел. По следу беглянок "пускают собак" и власти, и лидеры криминальных группировок. Опасность подстерегает повсюду, и с каждым часом положение ухудшается. Многочисленные сложности всё время требуют находить решения, выкручиваться, действовать на пределе сил и возможностей, наконец, научиться доверять друг другу ... и - бежать! Сериал снят в жанре приключенческого роуд-муви с элементами мелодрамы. Мужские роли в нем исполнили Сергей Чонишвили, Сергей Комаров, Олег Тактаров, Дмитрий Ермак и другие.

Первый канал, с 7 октября, в 21.30

Почему влюбилась Тоня?

На "России 1" - новый сериал "Входя в дом, оглянись!" Автор сценария: Виктор Мережко. Режиссёр: Андрей Малюков при участии Сергея Кешишева.

В семье Антонины (Екатерина Гусева) и Михаила (Александр Домогаров) Савостиных - самой богатой в районе - налицо мезальянс. Антонина слишком молода и красива для своего пожилого мужа. Но совместный бизнес и деньги порой связывают людей крепче самой большой любви. Тоня с утра до вечера тянет большое хозяйство и управляет придорожным кафе. Работники её уважают и даже боятся. Одна беда - Михаил пьёт. Так бы и жили Савостины, если бы не приехал однажды к ним дальний родственник - Артур (Владимир Гуськов), красивый и обаятельный молодой человек. И Тоня, никогда не знавшая настоящего счастья… влюбилась! Заподозрив неладное, Михаил решает женить Артура на своей племяннице Наташе (Кристина Асмус). Но теперь уже ни отпустить, ни отдать Артура другой Тоня не может. Она без оглядки бросается в омут с головой…

"Россия 1", с 7 октября, 21:00

"Вы - рисуйте, вам - зачтется"

Фото: предоставлено каналом "ТВ Центр"

Мини-сериал "Синичка - на канале "ТВ Центр". Главная героиня этого детектива - Ульяна Синицына, психолог. Она разработала уникальный метод диагностики. По каракулям, которые люди чертят в задумчивости на полях блокнотов, она может рассказать о человеке практически все. Беда в том, что на кафедре метод считают лженаучным и не дают Ульяне защитить диссертацию. Синицына увольняется из института и устраивается в полицию на вакансию психолога, чтобы опробовать свое изобретение на практике. Ее приставляют в качестве консультанта к экстравагантному следователю Игорю Лёвину. Он - полная противоположность Ульяны: раскованный, уверенный в себе красавец, баловень судьбы. Их первое совместное дело - исчезновение молодой балерины. Лёвин уверен: девушка сбежала со своим поклонником. Однако Ульяна, изучив ее рисунки, уверяет: с девушкой случилась беда. А затем выясняется, что в городе при подобных обстоятельствах пропало еще несколько девушек. Ульяне и Лёвину предстоит разгадать тайну загадочного "коллекционера". Режиссер - Илья Казанков. В ролях: Глафира Тарханова, Сергей Губанов, Татьяна Лютаева, Аристарх Ливанов, Кирилл Запорожский, Максим Битюков и другие.

"ТВ Центр", с 7 октября, 18.20

Подвиг разведчицы

На НТВ - премьера четырёхсерийной докудрамы "Соня Суперфрау". Фильм снят по мотивам мемуаров советской разведчицы Рут Вернер "Соня рапортует", а также по историческому исследованию Александра Колпакиди "Суперфрау из ГРУ". За этой женщиной охотилась тайная полиция Гомильдана Китая, её отслеживала немецкая разведка Абвер и полиция Третьего рейха Гестапо, её разыскивали секретные службы Японии, Италии и Швейцарии, по её следу шли контрразведки Польши и Румынии, её пыталось найти центральное разведывательное управление США и хотели арестовать британские спецслужбы. Но никому так и не удалось этого сделать. Во всём мире женщина известна под своим литературным псевдонимом - Рут Вернер. Однако её настоящее имя - Урсула Кучински. А в советской военной разведке она известна как Соня - легендарная разведчица, работавшая во многих странах мира и выполнявшая ответственные задания. Она участвовала в работе группы Рихарда Зорге в Китае (он был её первым учителем и именно он дал ей имя Соня), "Красной капеллы" в Швейцарии и помогала добывать информацию о разработке атомной бомбы. В условиях своей опасной и напряжённой работы она вела полноценную жизнь: родила и вырастила троих детей, после войны переехала в ГДР, где занималась журналистикой, а впоследствии написала несколько книг, включая беллетризованные мемуары "Соня рапортует. Подвиг разведчицы". В ролях: Ирина Воронова, Олег Царев, Антон Киселёв, Александр Макаршин, Яна Сухова, Михаил Кульченко и другие.

НТВ, 7 октября, 23.50

По линии Полины

Настя из одноименного фильма Георгия Данелии, Пелагия из экранизации романа Акунина "Пелагия и белый бульдог", Сима из сериала "Дипломат" и одна из ведущих актрис театра "Мастерская Петра Фоменко". Это все о Полине Кутеповой, которая станет гостьей Татьяны Устиновой в программе "Мой герой". Имя Полины Кутеповой неизменно связывают с именем ее сестры-близнеца Ксении. Оно и понятно: они очень похожи, обе известные актрисы и часто появляются вместе. Полина признает, что всю жизнь у них с Ксенией была очень тесная связь. Например, в детстве они могли часами общаться только друг с другом. Впрочем, их дуэт часто разбавляла старшая сестра Злата, которые еще и воспитывать их пыталась.

Детство у Кутеповых было активным. Они танцевали в Ансамбле песни и пляски им. В.С. Локтева, затем стали посещать детскую киностудию. И, будучи еще совсем девчонками, снялись в фильме "Рыжий, честный, влюбленный". Правда, как вспоминает Полина, это не принесло особой популярности в школе, не повлияло на характер. После школы сестры поступили на актерское отделение режиссерского факультета ГИТИСа к самому Петру Фоменко. Какие воспоминания остались от работы над фильмом "Настя"? Что ее держит много лет в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко"? Каким образом она попала в фильм Годара? Как Кутепова и ее муж Евгений Каменькович "оберегали" дочь Надежду от актерской судьбы? Обо всем этом - в программе.

"ТВ Центр", 8 октября,13:40.

Дмитрий Крымов: сын своих родителей

К 65-летию Дмитрия Крымова "Россия К" покажет программы "Главная роль" (10 октября, 19:45) и "Линия жизни" (11 октября, 20:30). Российский художник, сценограф, театральный режиссёр и педагог родился в творческой семье режиссера Анатолия Эфроса и литератора, театрального критика Натальи Крымовой. С раннего детства Дмитрий по совету дедушки был записан под фамилией матери. Сын известных родителей выбрал свой путь и стал не менее знаменит. Он знаком зрителю и как художник-сценограф, и как режиссер. "Используя любую пьесу, я создаю свою основу, и в этом смысле мой театр авторский", - утверждает Дмитрий Крымов. Его постановки участвуют в престижных международных фестивалях Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Польши. Лаборатория Дмитрия Крымова активно гастролирует по миру, и спектакли с успехом были приняты зрителями разных стран. Кстати, к юбилею у него выходит новая постановка - спектакль "Годунов".

"Россия К", 10 октября, 19:45 и 11 октября, 20:30

Ролан Быков: человек-праздник

12 октября - 90 лет со дня рождения актёра и режиссёра, народного артиста СССР Ролана Быкова. К этой дате в эфире телеканала "Россия К" документальный фильм "Портрет неизвестного солдата" (11 октября, 21:40) и художественный фильм "Чучело" (12 октября, 10:20). Как режиссёр Быков снял порядка 10 картин, большинство из которых - для детей. Как актёр сыграл более ста ролей. Зрители помнят его неподражаемые работы у Андрея Тарковского ("Андрей Рублёв"), Саввы Кулиша ("Мёртвый сезон"), Алексея Германа ("Проверка на дорогах"), блистательные роли в картинах "Шинель", "Я шагаю по Москве", "Женитьба Бальзаминова", "Служили два товарища", "Приключения Буратино", "По семейным обстоятельствам". Незабываемы и замечательные роли, сыгранные Быковым, в фильмах, которые он снимал сам - "Айболит-66", "Чучело".

В основе картины "Портрет неизвестного солдата" (Россия, 2019, аежиссёр Игорь Калядин) - незаконченный документальный фильм самого Ролана Быкова "Портрет неизвестного солдата". Он был задуман автором в начале 90-х годов, когда наметилась тенденция к пересмотру результатов Второй Мировой войны и стали принижать роль России в избавлении мира от фашизма. Реализовать свой замысел Быков не успел. В сделанной спустя 20 лет после его ухода картине "Портрет неизвестного солдата" на первый план выходит фигура самого Мастера. На Первом канале к дате - повтор документального фильма "Ролан Быков "Я вас, дураков, не брошу" (12 октября в 12:15). В основу ленты легла удивительная история любви двух знаменитых актеров - Елены Санаевой и Ролана Быкова.

"Россия -К", 11 октября, 21:40 и 12 октября, 10:20

Граф, виконт и полковник

К 85-летию со дня рождения Михаила Козакова на "России К" - программа "Линия жизни" (12 октября, 17:25) и художественный фильм "Визит дамы" (12 октября, 15:10, повтор 13 октября, 07:15). Михаилу Козакову было двадцать с небольшим, когда Михаил Ромм пригласил его на главную роль в фильм "Убийство на улице Данте", а затем Николай Охлопков - на роль Гамлета. На счету актера огромное количество киноролей, которые давно пополнили копилку золотого фонда отечественного кинематографа. А "география" театров, в которых он играл, потрясает: МХАТ, Московский академический театр им. В. Маяковского, "Современник", Московский драматический театр на Малой Бронной, Ленком, театр имени Моссовета. Особый разговор - телевизионные фильмы с участием Козакова. Его граф Зефиров в телефильме "Лев Гурыч Синичкин", виконт де Розальба в "Соломенной шляпке" и полковник Чесней в телевизионном фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" - незабываемы. В программе "Линия жизни" Михаил Козаков рассказывает о своей личной и творческой жизни, о последней "шекспировской" роли - короля Лира - и о режиссерской работе в ставшем уже классикой фильме "Покровские ворота".

Россия К", 12 октября, 17:25) и 12 октября, 15:10

Самые умные

Каждый год мы пишем о том, что зрители канала "Наука" увидят оглашение лауреатов Нобелевской премии в прямом эфире в рамках специальных выпусков программы "Вопрос науки". Ведущий Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, обсудит награждение с российскими экспертами в соответствующих научных дисциплинах. Вот даты этого года. 7 октября, 12:15-12:50 - объявление лауреатов по медицине; 8 октября, 12:30-13:00 - по физике; 9 октября, 12:30-13:00 - по химии. В 2018 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 329 человек. Рекордным по количеству номинантов считается 2016 год. Тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов. Размер Нобелевской премии в прошлом году составил 9 млн шведских крон ($949400), и в этом году сумма останется без изменений. По сложившейся традиции, список номинантов Нобелевским комитетом не оглашается - ни имена номинантов, ни имена отбирающих их членов комитета не могут быть раскрыты в течение 50 лет. Кстати, эфир канала "Наука", посвященный оглашению Нобелевских лауреатов, будет также доступен на сайте канала и в социальных сетях: YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники".

"Наука", 7-9 октября, 12.15, 12.30

"ОФИС"ные будни

Фото: предоставлено ТНТ4

Премьера канала ТНТ4 - сериал "Офис": будут показаны все 9 сезонов. "Офис" - один из главных ситкомов 2000-х, обладатель телевизионных премий "Эмми" и "Золотой глобус", который и сейчас не теряет популярности. На сервисе Netflix "Офис" остаётся одним из самых просматриваемых сериалов. В 2018-м совокупное время его просмотра составило 52 миллиарда минут. За такой контент Netflix заплатил каналу NBC, которому принадлежат права на сериал, 500 миллионов долларов. Но NBC создали свой собственный стриминговый сервис Peacock, куда "Офис" "переедет" в 2021 году. Пока медиагиганты оформляют передачу прав, культовую комедию можно будет бесплатно смотреть на ТНТ4.

"Офис" показывает повседневную жизнь сотрудников бумажной компании, которой руководит, на первый взгляд, полный идиот. Его зовут Майкл Скотт, и у него есть желание быть душой компании, но совершенно нет чувства меры. Он действительно профессиональный продавец, который получил место босса по заслугам, но с подчинёнными ведёт себя как ребёнок. Майкл может перечислить всю свою зарплату на благотворительность ради того, чтобы впечатлить остальных, а потом тайно пытаться вернуть деньги назад. Может устроить весёлый розыгрыш и при этом довести человека до слёз. "Офис" универсален и понятен в любой стране мира, потому что жизнь внутри компаний одинакова везде.

ТНТ4, с 7 октября, 22:00

Дмитрий Нагиев встретился с мафиози

На СТС начнутся новые приключения друзей-поваров из комедийного сериала "СеняФедя" - спин-оффа "Кухни". В третьем сезоне им поможет экс-босс Дмитрий Нагиев. По сюжету Максим Галкин отказывается вести корпоратив компании Марины (Анна Бегунова), поэтому жена Сени (Сергей Лавыгин) срочно ищет новую кандидатуру. Федя (Михаил Тарабукин) обещает договориться с бывшим боссом Дмитрием Нагиевым, но тот не берёт трубку. Чтобы спасти корпоратив и Марину от увольнения, друзья решают найти двойника шоумена. Казалось бы, план отличный, только на празднике появляется друг Нагиева, который узнаёт о подмене и рассказывает о махинациях самому актёру. В новой серии Дмитрий Нагиев устраивает разнос экс-подчинённым, готовится к роли Остапа Бендера и запирает двойника в холодильнике. "Сейчас из этого двойника тройника сделаю", - негодует он. Также актёр попадает в фантазию Сени и Феди, которые представляют себя мафиози - Доном Федорио и Доном Арсенио. Как раз у них Нагиев вымаливает хоть какую-то роль, например, Чебурашки на детском утреннике. Еще в новых сериях Сеня и Федя поймают вора, вычислят убийцу, попробуют себя в жанре стендапа и попадут в фантазии-пародии на легендарные фильмы и сериалы, в числе которых "Шерлок", "Настоящий детектив" и "Собачье сердце".

СТС, с 7 октября, 18:00

"Доктор ПСИ": бесплатный анимационный психотерапевт.

С 8 октября "в вертикальном показе" - по вторникам - на телеканале 2х2 будет выходить новый анимационный сериал "Доктор ПСИ". Циничный и злобный Константин Кан - профессор на кафедре психологии. Но эта должность - лишь прикрытие для опасных экспериментов. С помощью уникального прибора он способен погружаться в сознание людей и путешествовать по их фантазиям, иллюзиям и кошмарам. Однако и это лишь половина правды. Никто из его команды - 12-летний вундеркинд, девушка-эзотерик и простой русский парень - не догадывается, в чём истинная цель Кана. В подсознании каждого пациента он ищет некий таинственный артефакт. Удастся ли профессору найти все предметы, спрятанные в чужих головах? И что случится, если он добьётся цели?

Канал 2х2, с 8 октября, 22:45

Защитница Готэма

На КиноПоиске в высоком качестве HD - а теперь на сайте все будет так - 7 октября премьера сериала "Бэтвумен" (Batwoman). На день позже мировой. Этот американский проект сочетает в себе драму, фантастику и боевик - "в одном лице". Новый сериал вселенной DC - продвинутый зритель уже смотрел "Роковой патруль", "Болотная тварь" и "Пенниуорт". По сюжету Кэти Кейн - дочь владельца частной охранной компании, которую с позором выгнали из армии. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена - Тёмный рыцарь пропал без следа три года назад. Пока в городе орудует жестокая банда, Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать Бэтвумен. Главную роль исполнила звезда сериала "Оранжевый - хит сезона", австралийская актриса и модель Руби Роуз.

КиноПоиск HD: с 7 октября

Девочка-детектив и вампиры

Также на день позже мировой премьеры на КиноПоиск HD сериал "Нэнси Дрю" (Nancy Drew). Американская история про девочку-детектива, любимая женщинами всего мира. Круг поклонниц Нэнси Дрю широк - от домохозяек до президентов. Сериал снят по мотивам сверхпопулярной во всем мире серии книг Кэролайн Кин о рыжеволосой девушке-подростке. Нэнси Дрю собирается покинуть родной город после окончания школы, однако расследование загадочного преступления заставляет ее задержаться... В тот же день на КиноПоиске выходит второй сезон популярного сериала "Наследие" (Legacies) - а вот тут уже ресурс опережает на день мировую премьеру. Это продолжение известной американской вампирской саги, рассказ о следующем поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе. Станут ли молодые ведьмы, вампиры и оборотни героями, которыми они хотят быть - или злодеями, которыми они родились?

КиноПоиск HD: с 10 и 11 октября