В регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги в понедельник состоялся матч принципиальных соперников. Питерский "Зенит" приехал в гости к столичному ЦСКА и нанес ему чувствительное поражение - 82:79.

В прошлом сезоне именно "сине-бело-голубые" первыми обыграли армейцев. Правда, на своем паркете. На этот раз "Зенит" с сенсацией не успевал никак - флагман отечественного баскетбола потерял очки уже в стартовом туре, уступив на выезде "Енисею". Неудача в Красноярске, впрочем, никак не изменила общий расклад сил. ЦСКА, который владеет чемпионским титулом и в Единой лиге, и в Евролиге, остается главным фаворитом в обоих турнирах и сейчас. "Зенит" же только обрастает мышцами и вряд ли готов бросить "красно-синим" глобальный вызов прямо сейчас.

Статус фаворита ЦСКА постарался оправдать сразу же - первую четверть москвичи выиграли с разницей в пять очков. Но дальше прогресс хозяев застопорился. Концовку второго отрезка лучше провел уже "Зенит", и на большой перерыв команды ушли при счете 49:46 в пользу действующего чемпиона. Дальше - больше. Питерцы, ведомые Евгением Вороновым и Антоном Понкрашовым, в свое время поигравшими за ЦСКА, за счет дальних попаданий и хорошей защиты окончательно перехватили инициативу. Третья четверть завершилась уже с преимуществом гостей - 66:62. Понкрашов и Воронов к этому моменту набрали по 13 очков.

Сразу вспомнилось, как недавно на том же паркете УСК ЦСКА армейцы испытали проблемы с "Пармой". И вытащили тогда матч на последних минутах. Но "Зенит" - соперник более высокого уровня, так что с ним пришлось еще сложнее. За две минуты до сирены после дальнего попадания Хиллиарда счет стал равным, однако даже это гостей не сломило. А потеря мяча в последней атаке от Хэккетта лишила ЦСКА шансов спастись. 82:79 - "Зенит" впервые обыграл армейцев в Москве.

"Зенит" впервые смог обыграть ЦСКА на выезде. И этот результат не назовешь случайным

Московский клуб терпит второе поражение в рамках Единой лиги. И теперь вряд ли стоит говорить о простой случайности. "Красно-синие" находятся в процессе перестройки, и она, судя по всему, будет непростой. Новички вроде бы проявляют себя неплохо - тот же Хиллиард набрал 16 очков, а Джеймс - 12. Однако на данный момент ЦСКА выглядит сыровато. Так что, скорее всего, эта неудача для армейцев не последняя.