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07.10.2019 17:06
Рубрика: В мире

Делегация РФ: Большинство стран ПАСЕ настроены на сотрудничество с Россией

Текст: Диана Ковалева

Большая часть членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настроены на сотрудничество и конструктивный диалог с Россией. Об этом в понедельник заявил представитель РФ в ПАСЕ Сергей Калашников.

"Та ненависть и неприязнь, которые были весной 2014 года, резко контрастирует с тем, что мы видим сейчас. Ждать любви особо не приходится, но видно, что большинство настроено на конструктивный диалог с Россией", - заявил Калашников во время пресс-конференции, посвященной итогам участия российской делегации в осенней сессии ПАСЕ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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О таком настрое со стороны членов ассамблеи свидетельствует тот факт, что если раньше представителей РФ едва ли допускали до роли докладчиков по чрезвычайно важным темам, то сейчас все поменялось, отметил Калашников. В этот раз именно член российской делегации, Игорь Каграманян, займется подготовкой доклада на весьма сложную тему - проблема отказов от вакцинации, который будет представлен в Совете Европы.

По словам Владимира Кожина, который также принял участие в пресс-конференции, несмотря на то, что так называемый блок "Балтик-Плюс", состоящий из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, выступает против России в ПАСЕ и имеет одной из главных целей выдворение ее из ассамблеи, "для других членов этот вопрос - пройденный этап, с Россией хотя сотрудничать".

Напомним, что осенняя сессия ПАСЕ прошла с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. В июне этого года Россия вернулась в ассамблею после решения организации восстановить российскую делегацию в правах. Против такого шага возражали Украина и Грузия.

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