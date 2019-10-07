ДНР: Киев саботирует договоренности о разведении сил в Донбассе

Власти Украины саботируют процесс разведения сил и средств, который должен был начаться сегодня в населенных пунктах Золотое и Петровское. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

По его словам, это подтверждает заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который не только объявил о том, что этот процесс отложен, но и предупредил, что украинские вооруженные формирования не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил и средств от линии фронта. Это делается "в нарушение всех достигнутых договоренностей", для того, чтобы ВСУ могли на них вернуться, подчеркнул Айсгитов.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы в Минске Родион Мирошник со своей стороны отметил, что договоренность о разведении не предусматривает 7 дней "тишины" (на выполнении этого условия настаивает Киев, прежде чем начать сам процесс). По его словам, украинская сторона обстреливает собственные позиции, чтобы сорвать выполнение договоренности.

Напомним, в 2016 году в Минске был подписан рамочный договор о разведении военных сил в Донбассе. В начале октября этого года участникам Контактной группы удалось согласовать график разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, а точнее исправление нарушений, поскольку первая попытка провести разведение войск была предпринята еще в 2016-м. Стороны должны были сегодня уведомить ОБСЕ о текущем местонахождении своих позиций на территории данных участков. Со стороны ДНР и ЛНР данное обязательство было выполнено.

Отвод войск является одним из условий проведения нового саммита "нормандской четверки". Кроме того, участники группы подписали "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе и особый статус территории.

Ранее стало известно, что власти Украины отложили разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Как заявил Пристайко, причиной этого стал обстрел двух данных населенных пунктов, произошедший несколько дней назад. По его словам, украинская сторона готова начать разведение только "на седьмой день после того, как на этом участке установится мир". И теперь Киев будет ждать, когда это условие будет выполнено, "что докажет, что у сторон серьезные намерения". В то же время министр отметил, что разведение предполагает только отход живой силы, но не уничтожение фортификационных сооружений. И ВСУ, по словам Пристайко, будут готовы вновь занять их при необходимости. В то же время министр отметил, что все условия для проведения саммита в "нормандском формате" выполнены и осталось только согласовать дату.