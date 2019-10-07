Зрителю, пережившему на отечественном кинопространстве фильм Саиды Медведевой "Великая тайна воды" (он же "Вода"), может показаться странным, что у нас появилась еще одна большая картина на ту же тему. Однако имя режиссера - Виктор Косаковский - говорит само за себя. И фильм "Акварель" в его творчестве - веха.

Косаковский ставил перед собой задачу: чтобы в каждом кадре была вода. И режиссеру это удалось. Фото: inoekino.com

В аннотации к фильму два "предупреждения". Первое: "перевод не требуется". Второе: "Прокат будет осуществляться в формате 48 кадров в секунду, так как техническое обеспечение кинотеатров еще не готово к воспроизведению в формате 96 кадров в секунду".

В начале фильма - "народные" гонки на машинах по тонкому льду Байкала. Такая "забава". Народ гоняет, машины проваливаются, МЧС спешит на помощь, спасти удается не всех. Под звуки балалайки это похоже на "скверный анекдот". А дальше - сюжет ведет в Гренландию. Косаковский ставил перед собой задачу: чтобы в каждом кадре была вода, чтобы каждый последующий кадр был мотивирован предыдущим. Сегодня он не знал, что снимет завтра - интуиция вела. За "Акварелью" режиссер объездил мир. Все снято им самим, ничьими кадрами он не воспользовался.

В "Акварели" есть несколько кадров, которые хочется назвать гениальными. Свинья с выводком поросят во время паводка. Мокрая цапля на затопленном кладбище. Ураган с дождем в Майами. Пейзаж с туманом и облаками снизу и сверху - а между ними водопад. И постоянно ощущение, что это происходит с тобой, вокруг тебя. Ты погружаешься под лед, тебя вытаскивают на поверхность.

География "Акварели" широка - кроме России и Гренландии, - Германия, Шотландия, Венесуэла, Штаты, Португалия, Канада...

На первом показе "Акварели" в России Косаковский пожелал своему сыну пересечь свой океан. Сам-то он пересек и уверяет: "Ничего лучше в жизни нет".