Эксперты расскажут, как безопасно купить жилье

Федеральная кадастровая палата запускает с 7 по 11 октября "сезонную горячую линию" и Дни открытых дверей по вопросам купли-продажи жилья. Эти акции пройдут в филиалах палаты по всей стране.

Как пояснили "РГ" в ведомстве, эксперты ответят на вопросы о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.

Например, как узнать, нет ли на выбранной квартире каких-либо обременений. К тому же законы о недвижимости постоянно меняются. Так, с 31 июля нынешнего года больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью поможет также снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения. "В ходе майской недели консультаций по дачным вопросам профессиональную правовую помощь получили более пяти тысяч человек", - напомнил он.

Узнать даты, номера телефонов и места проведения Дней открытых дверей можно на сайте в разделе своего региона, а также на официальных страницах региональных Кадастровых палат в социальных сетях.