Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Новости

В Хабаровске вновь появились живодеры 11:27
В Иркутске пациент ранил врача "скорой" 11:27
В Якутии врачи спасли упавшую с крыши высотки девочку 11:25
В югорском поселке заметили гуляющего львенка 11:21
Туристы назвали Петербург самым европейским городом России 11:20
В Самаре полиция проверит шумный заезд блогера на Gelandewagen 11:18
Более 170 авиабомб обнаружили в Брестской крепости 11:17
В России решили возобновить производство кальвадоса 11:10
Стала известна разница в оплате труда между Москвой и регионами 11:10
На АвтоВАЗе рассказали, почему гордятся Lada 4x4 11:10
В Прикамье пассажир отсудил у перевозчика за травму полмиллиона рублей 10:56
Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения 10:51
На портале "АГ" началось голосование за лучший объект реставрации 10:47
Кабмин установил предельную долю трудовых мигрантов на 2020 год 10:39
В Самаре число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 15 10:37
В Кузбассе на таможне задержали 60 игрушечных мышей из Таиланда 10:32
Синоптик прокомментировал осенний град на Ставрополье 10:26
При столкновении катеров на Амуре пострадали два человека 10:22
Су-57 примерил новый камуфляж 10:22
Хоккеисты "Адмирала" попросили присвоить приморской ДЮСШ имя Мнацяна 10:12
В Польше избили двух мужчин за разговор на украинском языке 10:08
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства 10:06
Lada Xray с японским вариатором теснит версии с "роботом" 10:00
СК возбудил дело после гибели четверых детей при пожаре 09:55
В Благовещенске из окна больницы выпал мужчина 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 10:57
Рубрика: Общество

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Текст: Ольга Игнатова
До 2023 года сохранится естественная убыль населения России, а затем может начаться прирост. Об этом, как сообщает агентство ТАСС, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, который внесен правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прогноз подготовлен Министерством экономического развития. В нем, в частности, отмечается, что мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, но, тем не менее, не смогут компенсировать тенденции в рождаемости.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Дмитрий Медведев - о демографии, медицине и борьбе с бедностью

В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения.

По оценке Минэкономразвития, отличительной особенностью демографии в последнее время являются устойчивая тенденция старения населения страны и ухудшение возрастной структуры населения. Происходит также снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет - 34 года) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. Это серьезные демографические вызовы.

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов. В 2022 году среднегодовая численность населения России достигнет 147,7 млн человек, а к 2024 году - 148,7 млн человек.

Численность населения трудоспособного возраста составит в 2020 году 82,5 млн человек, а в 2024 году - 85,3 млн человек. Миграционный прирост 2020 году прогнозируется на уровне 440,7 тысячи человек, в 2024 году он составит 500,4 тысячи человек.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы российские города с самыми высокими зарплатами
Американские СМИ сравнили количество танков у России и НАТО
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни