Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Прогноз подготовлен Министерством экономического развития. В нем, в частности, отмечается, что мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, но, тем не менее, не смогут компенсировать тенденции в рождаемости.

В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения.

По оценке Минэкономразвития, отличительной особенностью демографии в последнее время являются устойчивая тенденция старения населения страны и ухудшение возрастной структуры населения. Происходит также снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет - 34 года) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. Это серьезные демографические вызовы.

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов. В 2022 году среднегодовая численность населения России достигнет 147,7 млн человек, а к 2024 году - 148,7 млн человек.

Численность населения трудоспособного возраста составит в 2020 году 82,5 млн человек, а в 2024 году - 85,3 млн человек. Миграционный прирост 2020 году прогнозируется на уровне 440,7 тысячи человек, в 2024 году он составит 500,4 тысячи человек.