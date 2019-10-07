Футбольный матч обернулся восемью удалениями после драки

Матч чемпионата Гватемалы по футболу местные болельщики запомнят надолго. Футболисты устроили массовую драку.

Она произошла во время матча национального чемпионата Гватемалы, в котором встречались команды "Шелаху" и "Мунисипаль". После гола одной из команд на поле началась стычка между игроками, потом переросшая в настоящую битву, сообщает publinews.gt.

В ней приняли участие футболисты и даже тренеры обеих команд. В результате судья показал восемь красных карточек, причем две из них получили наставники команд. После матча оба тренера заявили, что теперь из-за поведения своих игроков им придется искать замену удаленным.