Футбольный матч обернулся восемью удалениями после драки

Матч чемпионата Гватемалы по футболу местные болельщики запомнят надолго. Футболисты устроили массовую драку.
Она произошла во время матча национального чемпионата Гватемалы, в котором встречались команды "Шелаху" и "Мунисипаль". После гола одной из команд на поле началась стычка между игроками, потом переросшая в настоящую битву, сообщает publinews.gt.
В ней приняли участие футболисты и даже тренеры обеих команд. В результате судья показал восемь красных карточек, причем две из них получили наставники команд. После матча оба тренера заявили, что теперь из-за поведения своих игроков им придется искать замену удаленным.
Pelea entre jugadores de @Rojos_Municipal y @Xelaju_Oficial— Oscar Coronado (@Pepefutbol15) 5 октября 2019 г.
📹 @Canales3y7 pic.twitter.com/nR6pUVCHFQ