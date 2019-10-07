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07.10.2019 17:12
Проект: Пресс-релизы

"Галс-Девелопмент" введет в эксплуатацию детский сад в ЖК "Наследие" в 2020 году

Компания "Галс-Девелопмент" завершила монолитные работы по дошкольному образовательному учреждению (ДОУ) в составе жилого квартала "Наследие" - четвертого, заключительного этапа проекта. В ходе строительства генеральный подрядчик - компания Ant Yapi выполнила бетонные работы общим объемом более 2,5 тыс. куб. метров.
Фото: ПАО "ГАЛС-Девелопмент" Фото: ПАО "ГАЛС-Девелопмент"
Фото: ПАО "ГАЛС-Девелопмент"

Здание ДОУ общей площадью 3 029 кв. метров имеет два надземных этажа с техническим подпольем. В настоящее время ведется отделка фасадов керамогранитными плитами, установка оконных рам и остекления, а также внутренняя отделка помещений и устройство внутренних инженерных систем.

Детское дошкольное учреждение в составе ЖК "Наследие" рассчитано на 220 мест и сможет принять одиннадцать групп. В проекте предусмотрен музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт и буфет, а также спальни и комнаты для групповых занятий, оборудованные подогревом пола. На закрытой охраняемой территории будет расположена спортивная площадка, игровые комплексы и теневые навесы.

"Компания "Галс-Девелопмент" сообщает об окончании монолитных работ по детскому саду, возводимому на территории квартала "Наследие". При создании важного для нас социального объекта мы ориентировались на самые современные тенденции проектирования детских учреждений, предусмотрев все необходимые помещения для комфортного пребывания и гармоничного развития детей дошкольного возраста", - комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Жилой квартал бизнес-класса "Наследие" расположен в районе Преображенское и включает в себя два многосекционных дома переменной этажности на 1072 квартиры, которые объединяет закрытый благоустроенный пешеходный двор. Три очереди комплекса введены в эксплуатацию в 2016, 2017 и 2019 гг., все квартиры реализованы до окончания строительства. В настоящее время к продаже предлагаются машиноместа и кладовые помещения в составе двухуровневого подземного паркинга.

Особенностью проекта "Наследие" является ансамблевая застройка с элементами классического архитектурного стиля 30-50-хх гг. прошлого века - лепнины и декоративных решеток с растительным мотивом. На первых этажах жилого квартала и в составе отдельно стоящих торговых центров открыт супермаркет, кафе-пекаря, семейный ресторан, детский клуб, химчистка, салон красоты и т.д. Общая площадь проекта составляет 180 тыс. кв. метров.

Жилой квартал "Наследие" является победителем премии Urban Awards в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса", обладателем международной премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Хит продаж" и профессиональной премии PROESTATE & CRE Federal Awards в номинации "Жилой проект бизнес-класса"..

Подробная информация о проектах компании "Галс-Девелопмент" представлена на сайте www.nasledie-hals.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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