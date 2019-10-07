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07.10.2019 19:56
Рубрика: Русское оружие

Бомба-невидимка

Новый боеприпас отличит "свою" цель от "чужой"
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Государственные испытания новой планирующей бомбы ПБК-500У, известной также как "Дрель", по-видимому, завершатся в следующем году, то есть с небольшим запозданием. Об этом сообщил Владимир Лепин - глава концерна "Техмаш", на одном из предприятий которого был сконструирован перспективный авиационный боеприпас.

Отставание по срокам разработчики объясняют объективными причинами. "Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше - только хуже", - цитирует Лепина Интерфакс. Учитывая, что новую бомбу собираются включить в арсенал истребителя пятого поколения Су-57 и комплекс вооружения серийных самолетов оперативно-тактической авиации, нежелание конструкторов как-то корректировать, а тем более сокращать программу ее испытаний, в общем-то, понятно. Наверняка с этим не согласятся и заказчики перспективного боеприпаса из минобороны.

Если "Дрель" сбросить в гущу танкового сражения, ее боевые элементы поразят лишь вражескую технику

В том, что наша военная авиация остро нуждаются в такой бомбе, сомневаться не приходится. Еще не запущенная в массовое производство, она по многим параметрам уже претендует на уникальность. Как утверждают эксперты, с ее помощью летчики смогут гарантированно уничтожать бронетехнику противника, его капитальные фортификационные сооружения, радиолокационные станции, пункты управления, позиции зенитных ракетных комплексов и другие важные цели. Причем делать это, не подвергаясь опасности быть сбитым на подлете к объекту поражения.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Возможность сброса бомбы за 30 километров от цели, то есть вне зоны действия вражеской системы ПВО, - лучший аргумент в пользу "Дрели". К тому же за счет специального покрытия новую бомбу практически не видно на радарах. Но главное, что боеприпас снабжен полутора десятком отделяющихся боевых элементов индивидуального наведения. Причем для их навигации используется не западная GPS, а российская ГЛОНАСС. То есть сбить эти блоки с выбранного курса с помощью средств радиоэлектронной борьбы тем же натовцам будет весьма затруднительно. Вот почему разработчики Говорят, что лишь одной такой бомбой реально накрыть, к примеру, целую танковую колонну противника. Это - не голословное утверждение, а выясненный опытным путем факт. Во время испытания "Дрели" подтвердилось, что боеприпас способен уничтожить от 6 до 10 единиц бронетехники, включая тяжелые танки.

Вот как специалисты описываю общую схему его использования. Самолет, вооруженный новой бомбой, может выйти в точку ее сброса примерно в трех десятках километров от объекта атаки в диапазоне высот от 100 метров до 14 километров. Само бомбометание окажется эффективным при скорости полета от 700 до 1100 км/ч. После отделения боеприпаса от носителя начнется его наведение на цель с помощью сигнала позиционирования со спутника ГЛОНАСС. На высоте порядка 250 метров от земли "Дрель" раскроется. Далее каждый из ее 15 боевых элементов за счет инфракрасной или активной радиолокационной головки самонаведения самостоятельно выберет объект поражения.

Что особенно важно, такие бомбы можно наводить не только на инфракрасно-контрастные цели, но и на "холодные". Например, на бетонные бункеры и скрытые в земле склады и хранилища. Более того, "Дрель" можно сбросить в гущу танкового сражения, и ее боевые элементы, имеющие систему распознавания "свой -чужой", поразят лишь вражескую технику. Проще говоря, если на поле боя сойдутся в дуэли, скажем, наш Т-90 и американский "Абрамс", умная авиабомба прицельно ударит по последнему.

Русское оружие Вооружение России Реформа армии
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