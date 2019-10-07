Первые же матчи самого высокооплачиваемого россиянина НХЛ Артемия Панарина наглядно показали, за что его новый клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" заплатил такие деньги.

Семилетний контракт форварда заключен на общую сумму в 81,5 миллиона долларов. И отрабатывать их Артемий стал без раскачки.

Панарина определили в первое звено "Рейнджеров" вместе с еще одним россиянином Павлом Бучневичем и шведским центрфорвардом Микой Зибанежадом. Эта троица сначала разбила "Виннипег Джетс" со счетом 6:4, а накануне поиздевалась над "Оттавой Сенаторс" - 4:1.

Второй гол в ворота "сенаторов" стал настоящим хитом - головокружительная перепасовка Зибанежада и Бучневича впечатлила всех. Обозреватели отмечают, что у ударного звена "Рейнджерс" сразу же возникла потрясающая "химия". Зибанежад с помощью российских партнеров вышел в лидеры бомбардирской гонки. У шведа 8 очков в двух матчах. У Панарина 2 гола и 2 передачи, у Бучневича 2 точных паса.