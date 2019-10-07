Инфляция в России скоро может приблизиться к уровню США

Уровень годовой инфляции по итогам сентября снижается быстрее прогноза Банка России, следует из данных Росстата. Более того, в сентябре зафиксирована обычно нехарактерная для этого месяца дефляция - то есть снижение общего уровня потребительских цен. Аналитики допускают, что в 2020 году замедление инфляции может продолжиться вплоть до ее приближения примерно к уровню США. Правда, в случае России такие показатели станут следствием низкого потребительского спроса и нерастущих доходов населения.

По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре опустилась до 4 процентов после 4,3 процента в августе. При этом уровень потребительских цен снижается второй месяц подряд - так, месячная дефляция составила в сентябре 0,2 процента. Фактически годовая инфляция (месяц текущего года к тому же месяцу прошлого года) еще ни разу не опускалась с достигнутого в декабре 2018 года уровня 4,3 процента.

Благоприятная инфляция для экономики РФ - 4 процента, считают аналитики и ЦБ

Инфляция уже добралась до нижней границы прогноза Банка России по 2019 году, который пока составляет 4-4,5 процента и, вероятно, вскоре будет снижен. В ЦБ отмечают замедление как инфляции, так и инфляционных ожиданий, хотя регулятор связывает положительную динамику во многом с разовыми факторами, говорила на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Впрочем, она уточнила, что замедление инфляции будет учитываться при принятии решения по ключевой ставке в конце октября. Чаще всего само наличие таких заявлений от представителей Банка России сигнализирует о довольно вероятном понижении ставки. До этого ЦБ снижал ключевую ставку в начале сентября, сейчас она составляет 7 процентов.

В Минэкономразвития смотрят на динамику инфляции менее консервативно, чем в Банке России. В опубликованном на днях обзоре ведомства говорилось о том, что при сохранении текущих темпов инфляция к концу 2019 года может замедлиться и до 3,2 процента. Официальный прогноз ведомства пока составляет 3,8 процента, но недавно там не исключали, что этот показатель может составить 3,6-3,8 процента. В 2020 году минэкономразвития ожидает инфляцию в 3 процента, именно эта цифра заложена в проект федерального бюджета на будущий год.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / РОМАН МАРКЕЛОВ

В министерстве считают, что нынешняя инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса. Ожидаемое Минэкономразвития замедление потребительского кредитования под воздействием введенных с 1 октября Банком России дополнительных мер (дестимулирование выдачи необеспеченных потребкредитов через давление на капитал банков) приведет к усилению тренда по снижению инфляции, если не будет компенсировано ростом других видов кредитования, полагают в ведомстве.

Сентябрьские данные по инфляции связаны с благоприятной конъюнктурой на товарных рынках (хороший урожай овощей, не растут цены на нефть), быстрым "перевариванием" роста НДС российской экономикой, стабильным рублем, отсутствием новых санкций и слабым ростом зарплат, перечисляет управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах. При сохранении текущей конъюнктуры в 2019 году инфляция опустится ниже прогнозируемого ЦБ диапазона и, скорее всего, достигнет 3,7-3,8 процента, считает он.

Текущее замедление роста цен фиксируется во всех крупных товарных группах и не обусловлено действием одноразовых факторов, отмечают аналитики Росбанка. Так, годовой прирост цен на продовольственные товары замедлился с 4,3 до 4 процентов, на цены на товары длительного пользования - с 3,5 до 3,4 процента, а на услуги - с 4,4 до 4 процентов, указывают они.

Такая динамика в продовольствии и в услугах - отражение подавленного потребительского спроса, который продолжал свое сжатие на протяжении всего года из-за снижения доходов населения, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Также значительный объем бюджетных ассигнований, выделенных на нацпроекты, все еще находится в "зависшем" положении, и это тоже снижает активность инфляционных процессов, говорит он.

По прогнозу Покатовича, в 2020 году инфляция будет находиться в диапазоне 2,5-3,2 процента, временами достигая его нижней границы. В пользу низких темпов роста потребительских цен будет выступать как эффект высокой базы начала 2019 года, так и отсутствие одномоментных драйверов для резкого восстановления потребительского спроса в 2020 году, отмечает аналитик. Таким образом, теоретически не исключено как повторение рекорда 2017 года по самой низкой инфляции за всю постсоветскую историю России, так и ее приближение к уровню США (где инфляция составляет около 2 процентов).

По мнению Покатовича, благоприятными условиями для России следует считать стабильность инфляции вблизи текущей цели ЦБ в 4 процента, поскольку значительные отклонения от этого уровня нарушают баланс инфляционных ожиданий. При этом если ЦБ на фоне потенциально низкой инфляции 2020 года будет активно снижать ключевую ставку, то это не станет панацеей для активизации роста экономики, но хотя бы может придать ему импульс, допускает эксперт.