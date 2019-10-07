"iPhone 11 царапается от воздуха". В Сети жалуются на качество Apple

На сайте технической поддержки Apple была создана ветка обсуждений, в которой пользователи выкладывают фотографии поцарапанных экранов своих новеньких iPhone, дополняя их гневными комментариями в духе: "Эти царапины появились из ниоткуда, что за дела?"

Скриншот. Фото: Сайт discussions.apple.com

Судя по числу постов, проблема носит массовый характер, и далеко не у всех получается подтвердить природу происхождения повреждений дисплеев для того, чтобы воспользоваться программой лояльности AppleCare.

У других владельцев премиальных гаджетов на передней панели после использования остаются пятна и разводы, которые со временем не исчезают.

Скриншот. Фото: Сайт discussions.apple.com

Большинство юзеров приводит в пример iPhone предыдущих поколений, которые, по их словам, даже без защитных стекол и пленок стоически выдерживали соседство с ключами и металлическими предметами. Представители одиннадцатой серии, согласно опубликованным жалобам, повреждаются просто из-за ношения в кармане джинсов и другой одежды из плотного материала.

Один из участников форума так и вовсе утверждает, что его iPhone 11 царапается буквально "об воздух" - так быстро его устройство покрывается паутинкой мелких бороздок и микротрещин.