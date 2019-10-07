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07.10.2019 17:19
Рубрика: В мире

К Хартии адвокатур присоединился одиннадцатый участник

Текст: Владислав Куликов

Адвокатура Азербайджана стала одиннадцатым участником Хартии основополагающих принципов адвокатской деятельности.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что хартия была подписана три года назад в Санкт-Петербурге. Ее участники поддерживают и продвигают базовые принципы адвокатуры, в том числе принцип независимости адвокатов, принцип соблюдения адвокатской тайны, принцип приверженности интересам клиента и другие.

Азербайджанское сообщество адвокатов присоединилось к Хартии в рамках международной конференции "Сильный и авторитетный институт адвокатуры - требование времени", прошедшей в Баку.

Российскую делегацию на форуме возглавлял президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Участники конференции выразили общее мнение о необходимости стремления к сплоченности и единству адвокатской профессии во всем мире.

В мире экс-СССР Азербайджан Власть Право Проблемы адвокатуры
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