К Хартии адвокатур присоединился одиннадцатый участник

Адвокатура Азербайджана стала одиннадцатым участником Хартии основополагающих принципов адвокатской деятельности.

Напомним, что хартия была подписана три года назад в Санкт-Петербурге. Ее участники поддерживают и продвигают базовые принципы адвокатуры, в том числе принцип независимости адвокатов, принцип соблюдения адвокатской тайны, принцип приверженности интересам клиента и другие.

Азербайджанское сообщество адвокатов присоединилось к Хартии в рамках международной конференции "Сильный и авторитетный институт адвокатуры - требование времени", прошедшей в Баку.

Российскую делегацию на форуме возглавлял президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Участники конференции выразили общее мнение о необходимости стремления к сплоченности и единству адвокатской профессии во всем мире.