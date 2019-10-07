Кабмин установил предельную долю трудовых мигрантов на 2020 год

Постановлением правительства установлена допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В некоторых сферах экономической деятельности сохранена допустимая доля, установленная на 2019 год. Например, в сферы пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта можно привлечь 26% работников-иностранцев от общей численности работников, в область спорта - 25%.

Для выращивания овощей, как и в нынешнем году, можно привлечь 50% мигрантов. В 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России (в 2019 году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область).

Кроме того, сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. Эта норма не будет распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50% (в 2019 году она не распространяется на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы).