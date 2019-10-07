Решить 33 примера по алгебре за раз, подготовить две презентации по истории и обществознанию, практикум по географии и реферат по физкультуре... И это еще не весь список "домашки", которую могут задать ребенку. А завтра его ждут "контрольная" и "самостоятельная", несколько обязательных уроков, подготовка к всероссийской проверочной...

Вместо того чтобы идти на прогулку, после уроков дети еще два часа сидят за партами. Решают, к примеру, задачки по математике. Фото: Gettyimages

Факт остается фактом: рабочий день нашего школяра длится гораздо больше "взрослых" восьми часов. По данным ОНФ, в начальной школе ребенок занимается 47 часов в неделю. Сюда входят не только занятия, но и кружки, секции, те же домашние задания. Результат? 65 процентам учеников элементарно не хватает времени, чтобы нормально подготовиться к урокам, а у 59% не хватает свободной минуты на любимое увлечение, хобби.

Как разгрузить детей? Мнения опрошенных "РГ" экспертов разошлись. Одни призывают жестко спрашивать со школы соблюдение санитарных норм - СанПиНов. Другие предлагают эти самые нормы пересмотреть и разработать новые. Третьи считают, что многое зависит от родителей.

Понятно одно: единого и простого решения нет.

Сегодня по всей России действуют СанПиНы, которые, казалось бы, четко регламентируют и количество занятий, и "внеурочку", и домашние задания. К примеру, в первом классе максимальная урочная нагрузка не должна превышать 21 час в неделю. Допускается четыре урока каждые четыре дня, и пять уроков - один день (за счет физкультуры).

В первом классе допускается четыре урока каждые четыре дня и пять уроков - один день (за счет физкультуры). Без домашних заданий и оценок

- Во 2-4 классах при "пятидневке" нагрузка не должна быть более 23 часов. Допускается пять уроков каждые четыре дня, и шесть уроков - один день (опять же за счет урока физкультуры), - говорит директор Института возрастной физиологии РАО академик Марьяна Безруких. - Плюс еще 10 часов внеурочной работы. Такой предельно допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности предусматривается абсолютно для всех классов - с 1-го до 11-го. На "домашку" дается максимум 1,5 часа в день.

Что в сумме? 40,5 часа официально разрешенных занятий. И это в "началке"! В средних и старших параллелях - по нарастающей.

Скажем, в 5-7 классах недельная нагрузка при "шестидневке" соответственно 32, 33 и 35 часов, а в 8-9 классах - 36. Самая большая - в 10-11 классах: 37 часов в неделю плюс 10 - "внеурочка".

Домашние задания - 3,5 часа в день. Все вместе - 68 часов!

Кроме того, из СанПиНов следует: в 5-7 классах допускается семь уроков ежедневно, а начиная с 8-го класса - восемь уроков. Если школа даст такую нагрузку, придраться не к чему. Но в чем проблема?

- Санитарные нормы повсеместно нарушаются. Причем сразу с начальной школы, - говорит доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО профессор Наталья Виноградова. - В СанПиНах сказано: в первом классе не должно быть домашних заданий, а задают уже с сентября. Сказано: несколько месяцев у "первачков" должен быть облегченный режим - три урока, обязательные прогулки. И не ставить в один день сложные предметы - например русский вслед за математикой. Но ведь ставят! В средних и старших классах такое тоже сплошь и рядом.

Предметный подход

Пожалуй, один из самых важных факторов перегрузки, по мнению большинства экспертов, зарыт в содержании образования. Добавляются новые предметы и новые формы работы, исследовательская, проектная деятельность. Внутри "старых" предметов появляются новые. А вот убрать что-то из школьной программы практически нереально.

33 примера по алгебре, две презентации по истории и обществознанию, практикум по географии и реферат по физкультуре... И это еще не весь список "домашки", которую могут задать ребенку

- Когда речь заходит о том, чтобы облегчить содержание предмета, в дело вступает профессиональное лобби. Учителя-предметники говорят, что им не хватает часов, что из программы нельзя ни в коем случае ничего убирать, а вот добавить - пожалуйста, - говорит Марьяна Безруких. - В итоге дети постоянно не успевают пройти все темы в классе. И вместо того чтобы идти на прогулку, после уроков еще два часа сидят за партами. Решают, к примеру, задачки по математике. За редким исключением именно так организована внеурочная деятельность в большинстве российских школ. Изменить-то СанПиНы можно. Но как снизить реальную учебную нагрузку? Необходимо серьезно пересматривать и содержание образования, и методики, технологии обучения.

Проблема еще и в том, что в СанПиНах прописаны только общие требования. При этом нет четкого распределения по предметам. Учителя-предметники задают домашнюю работу, не согласовывая общую нагрузку.

Что делать? По мнению директора Института развития образования НИУ "ВШЭ" Ирины Абанкиной, необходимо пересмотреть нормы суточной нагрузки на школьников - и учесть в новом документе все формы занятости ребенка. Включая занятия в кружках, факультативах, детских технопарках, интерактивных музеях и библиотеках. И конечно, распределенную по предметам домашнюю работу.

Задача непростая и требует большой совместной работы педагогов, медиков, психологов, методистов, специалистов по детской физиологии.

Осторожно, букварь

Еще одна проблема - методически не выверенные учебники и подчас низкая квалификация некоторых учителей.

- Есть ошибочное представление: все, что написано в учебнике, ребенок должен знать наизусть. Это элементарная неграмотность педагога. И с точки зрения дидактики (теории обучения), и с точки зрения здравого смысла, - считает профессор Наталья Виноградова. - На самом деле в каждом учебнике есть минимум, который ребенок должен освоить, и есть более высокий уровень, который мы называем интеллектуальным фоном обучения. Он рассчитан на успешных ребят, кто легко справляется с базовыми знаниями-умениями. Это не значит, что все подряд из учебника ребенок должен учить наизусть, тем более дома с родителями.

А вот заслуженный учитель РФ, директор школы N 109 Евгений Ямбург считает, что очень часто источник перегрузки - психоз родителей. "Если ты не сдашь ЕГЭ, не поступишь в университет, будешь всю жизнь работать дворником..." - внушают они своим детям. И потом сами же бьют тревогу.

- Перегрузка в школе? Приведу очень яркий пример для сравнения, - сказал Евгений Ямбург корреспонденту "РГ". - У меня есть ребята, которые учатся на базе онкологических центров, детских больниц, отделений паллиативной помощи. Они хотят быть как все - и получают красные дипломы, и сдают ЕГЭ. В этом году у меня тряслись руки, когда я вручал диплом одной из таких выпускниц. Ее болезнь прогрессирует, вылечить уже невозможно - только снять боль. И эта девочка сдавала в этом году пять (!) ЕГЭ. И сдала хорошо. А вы говорите мне о перегрузке... Да, она есть. Но современные технологии позволяют учителю организовать работу так, что никакой перегрузки не будет.

Сегодня есть огромные возможности для дифференциации школьников по профилю: медицинские, инженерные, "айти", гуманитарные классы. Начинается эта дифференциация достаточно рано - со средней школы.

Главное - выбрать интересное направление для ребенка и поддерживать его мотивацию.

10 часов в неделю в среднем российские дети тратят на домашние задания по данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития

Что делать с "домашкой"?

- Чтобы часик погулять с подружкой, моей дочке-восьмикласснице приходится каждый раз искать "окно" в плотном графике. В этом году у нее появился второй иностранный язык - и так немалая нагрузка еще больше увеличилась. Ежедневно высидеть минимум 6-7 уроков, затем кружки и факультативы, ну и на "закуску" - невероятное количество домашних заданий, причем обязательно письменных, - говорит член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Суздальницкая. - Выпишите 15 республик Советского Союза, решите 33 (!) примера по алгебре за раз, составьте список российских городов, схожих с канадской Оттавой по климатическим характеристикам. Не забудьте при этом подготовить презентацию о выдающемся деятеле эпохи Просвещения...

Знакомая ситуация? Однозначно, да: по данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), российские дети находятся на втором месте в мире по времени, которое затрачивается на домашние задания. В среднем - около 10 часов в неделю. Опережают россиян только китайцы - 14 часов в неделю. В Финляндии на самостоятельную подготовку уроков у детей уходит 3 часа в неделю, в Японии - 4, в Америке - 6.

В 5-7 классах допускается семь уроков ежедневно, а начиная с 8-го класса - восемь уроков. Если школа даст такую нагрузку, придраться не к чему

Как замечает директор Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова, у нас часто днем после уроков ребенка никто не контролирует. И он занимается чем угодно, но только не учебой. Утомительный, нервный процесс выполнения "домашки" начинается вечером, когда взрослые приходят с работы.

- Как поступают во многих странах? Если ребенок находится к школе полный день, домашнюю работу он делает здесь же, в школе. А дома только отдыхает, - говорит Ирина Абанкина. - У нас же домашнюю работу нельзя включать ни во внеурочную деятельность, ни в работу групп продленного дня. Учителям порой напрямую запрещают выполнять с детьми "домашку" на "продленке". И получается, что в России "школа полного дня" все равно не полная.

Официально

Как ранее рассказали "РГ" в министерстве просвещения, снизить нагрузку на учеников и учителей помогут новые образовательные стандарты. Они, как ожидается, будут утверждены уже в этом году.

- Вопрос нагрузки на учащихся действительно один из важных аспектов образовательной программы, - рассказали в ведомстве. - Рамки к объему изучения в школе задают федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). В новых проектах стандартов детально регламентировано минимальное и максимальное количество часов изучения программы. При этом порог минимального количества часов немного снижен, позволяя сократить нагрузку на учащихся.

По новым стандартам второй иностранный язык перестанет быть обязательной частью учебной программы. А значит, в год удастся "сэкономить" десятки часов.

Прямая речь

Топ 5 советов родителям, как разгрузить школьника дома

Елена Романова, психолог, эксперт "Союза профессионалов в сфере образовательных инноваций":

1. Дайте отдохнуть после школы. Маленький может поспать час-полтора. Который постарше - просто полежать, послушать любимую музыку, посмотреть фильм, принять душ. В общем, переключиться.

2. Начинать делать домашнее задание нужно не позже 17 часов. И заканчивать не позже 20.00.

3. Старайтесь, чтобы ребенок больше двигался. Можно вместе с ним выйти на вечернюю пробежку.

4. Не нагружайте кружками и репетиторами сверх необходимости. Все дети разные: кто-то может одновременно заниматься и спортом, и английским языком, и робототехникой. А некоторые могут осилить только один кружок, и то по выходным.

5. Следите за режимом. Ребенок не должен ложиться спать в два часа ночи. На сон - не менее 8-9 часов в сутки.