Какие виды спорта самые доступные для карьеры

Две знакомых мамы разговорились о том, куда с прицелом на будущее отдать своих мальчишек пяти и шести лет, - на футбол или хоккей?

- Мы идем на футбол, - говорит одна. - Секция в ста метрах от нашего дома.

Другая с сарказмом заметила: "Знаем, плавали". Футбол они тоже выбрали потому, что секция при школе олимпийского резерва. Это была ошибка: дети, которые хотят играть в футбол для здоровья, "там в роли футбольных мячей". "Ими почти не занимаются, а занимаются с теми, кто делает ставку на карьеру". Регулятор занятости четкий - размер месячной оплаты родителями. Вторая мама расстроилась. Она, как и ее сын, тоже разочаровались в секции хоккея и засматривались на футбольную школу.

Кто-то считает, что спорт высших достижений надо использовать как "трамплин для карьеры"

- Нас с семи лет на хоккее оставляют с условием, если сын в первый класс пойдет в спортшколу, - делится мама. - Отец и я против: школа слабая, занятия в средних классах по факту два-три дня в неделю. И куда мы потом?

Их попытки объяснить тренерам, что они смогут сочетать учебу и занятия хоккеем, в котором ребенок подает надежды, натолкнулись на аргумент. "У нас желающих перейти в спортшколу из обычной - хоть отбавляй". В итоге мамы пошли каждая своим путем. "Футболистка" оставила все как есть: она приняла условие тренеров, что сына не будут брать на сборы, что его в шесть (!) лет выводит за черту перспективных. "Хоккеистка" перевела сына на картинг.

Как уверяют социологи Фонда общественного мнения (ФОМ), это едва ли не массовый сценарий развития событий, если родители не принимают предложения тренеров, от которых нельзя отказаться. Модель отношения к детскому спорту, как способу инвестиции родителей в детей, наиболее ярко проявилась после триумфа России на Олимпиаде в Сочи-2014. Тогда, по данным ФОМ, 47 процентов родителей хотели, чтобы их ребенок стал профессиональным спортсменом. Тогда же резко скакнула заполняемость детьми самых востребованных секций - хоккея (21 проц.), футбола (19 проц.), лыж (16 проц.), разных видов спортивной борьбы (14 проц.) и горных лыж (7 проц. - рост почти в два раза). Однако допинговые скандалы, которые обернулись запретом России на следующих Играх выступать под национальным флагом, а также растущие финансовые затраты меняют отношение родителей к перспективам их детей в большом спорте.

Так, сегодня, по данным ФОМ, 38 процентов родителей не против того, чтобы их дети профессионально занимались спортом, а 51 проц. - против. Остальные 11 проц. затруднились с ответом. При этом подавляющее большинство - 81 процент - согласны с утверждением о том, что большой спорт стал "быстрым социальным лифтом для детей из небогатых семей". Именно этим социологи объясняют относительно низкую востребованность таких дорогостоящих спортивных секций, как теннис, фигурное катание (правда, рост популярности на 12 процентов), кёрлинг, горные лыжи (падение относительно 2015 года 4 проц.) и коньки (6 проц.).

Но, похоже, что самая большая переоценка ценностей намечается именно у тех родителей (38 проц.), кто видит своих детей будущими профи в спорте. Так, вот 42 процента из них полагают, что развитая страна необязательно должна иметь достижения в спорте. А 17 процентов прагматичны: они считают, что спорт высших достижений надо использовать как "трамплин для карьеры в бизнесе, политике или в госуправлении".