Дарья Касаткина улучшила свои позиции в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Благодаря последним успехам россиянка поднялась с 45-го места на 39-е.

На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где уступила Каролин Возняцки. По ходу соревнований Дарья обыграла первую ракетку России Екатерину Александрову, занимающую в рейтинге 35-ю строчку.

Что касается мужчин, то здесь мало что поменялось. Сохранили свои позиции Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев по-прежнему идет на четвертом месте в рейтинге, а Хачанов остается девятым. В то же время Андрей Рублев опустился на две строчки - с 33-го на 35-е.

Добавим, что накануне определился первый соперник Медведева по турниру в Шанхае. Им стал британец Кэмерон Норри, победивший в двух сетах француза Жиля Симона. Матч состоится сегодня.