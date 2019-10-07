КХЛ назвала лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам прошедшей недели в регулярном чемпионате.

Во вратарской номинации лучшим стал голкипер "Йокерита" Янис Калниньш. За отчетный период он одержал две победы в двух матчах с 96,92% отраженных бросков и коэффициентом надежности 0,99.

Среди защитников лучшим признан датчанин Филип Ларсен из "Салавата Юлаева". В двух победных матчах для уфимской команды скандинав набрал 6 (2+4) очков.

Наконец, титул лучшего форварда недели получил Кирилл Капризов из ЦСКА. Он принял участие в трех матчах своей команды, из которых армейцы выиграли два. Капризов при этом набрал 5 (4+1) очков. Напомним, что в игре против "Спартака" (9:3) Кирилл отметился хет-триком.

Наконец, новичком недели назван нападающий "Ак Барса" Артем Галимов. Вместе с командой форвард одержал победы в трех матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами. Его гол в матче с минским "Динамо" (4:2) стал победным.