Китай для создания своего МЧС выбрал опыт России

Китай создает свой МЧС по примеру МЧС России. Наши организационные решения для создания мощной спасательной службы признаны китайскими коллегами наиболее подходящими.

Как это ни удивительно, но до самого недавнего времени в такой огромной и развитой стране, как Китай, не было своего министерства, которое бы отвечало за координацию и решение всех вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями. До весны прошлого года в Поднебесной функции спасения и тушения были распределены по 11-12 министерствам. На протяжении многих лет МЧС России обменивалось опытом с Министерством гражданской администрации, Министерством общественной безопасности, Министерством водного хозяйства и другими ведомствами, отвечающими за вопросы предотвращения бедствий и реагирования на них в КНР.

Но все это время китайцы изучали наш опыт. И в конце концов, учитывая общие риски ЧС и обширные территории двух государств, в прошлом году они приняли решение о создании единого специализированного ведомства. За основу взяли именно МЧС России. Для нас это идеальный вариант, потому что теперь будет предельно понятно, с кем и как взаимодействовать.

На днях для более тесной интеграции в Москву с первым визитом в составе большой делегации прилетел и новый руководитель ведомства. Вместе с руководством МЧС России он провел первое заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству. Намечена также совместная программа мероприятий на ближайшие пару лет.