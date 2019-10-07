Китай вносит вклад в строительство глобальной экологической цивилизации

Огромный вклад Китая в глобальное озеленение планеты в значительной степени обусловлен программами по сохранению и расширению лесов. Они были разработаны для борьбы с эрозией почв, загрязнением воздуха и изменением климата. Усилия Китая в этой области получили высокую оценку Программы ООН по окружающей среде. Недавно китайское приложение Ant Forest, работающее на базе одной из ведущих в мире платежных платформ Alipay, получило награду Программы ООН "Чемпионы Земли" по охране окружающей среды 2019 года за высадки деревьев в наиболее засушливых регионах Китая.

В последние годы Китай уделяет приоритетное внимание защите окружающей среды и зеленому развитию. Охрана окружающей среды стала важной силой и ключом к продвижению высококачественного развития экономики. Руководители страны неоднократно подчеркивали, что модернизация Китая характеризуется гармоничным сосуществованием человека и природы. Благодаря неустанным усилиям, экологическая среда Китая значительно улучшилась: качество воздуха продолжает улучшаться, и в большем количестве городов зафиксировано сокращение выбросов загрязняющих веществ; качество поверхностных вод в целом тоже имеет положительную динамику; с точки зрения контроля над загрязнением почвы, страна сократила импорт твердых отходов на 46,5 процента в прошлом году.

Изменение климата является общим вызовом, стоящим перед всеми странами, необходимо объединить усилия для решения проблемы, связанной с будущей судьбой человечества. На саммите ООН по мерам в области изменения климата, прошедшем в конце сентября, Китай четко заявил, что, будучи ответственным членом международного сообщества, непрерывно делает новые шаги в борьбе с изменением климата. Китай реализует новую концепцию развития и решительно идет по пути зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития. Китай намерен со всей серьезностью выполнять обязательства Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения по климату для достижения поставленной цели внесения собственного вклада в установленные сроки, придерживаться принципа "общая, но дифференцированная ответственность". Китай будет упорно придерживаться строительства зеленого "Одного пояса и одного пути", аккумулировать больше сил для международного сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Китай, как и прежде, придает большое значение строительству экологической цивилизации. Страна выдвигает новые инициативы для глобальных действий по борьбе с изменением климата и представляет поддержку для достижения целей в области устойчивого развития. Страна готова с другими странами совместно строить чистый, красивый и процветающий мир с единой судьбой.