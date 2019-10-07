Команда Черчесова начала подготовку к матчам против Шотландии и Кипра

Футболисты сборной России провели первую тренировку в подмосковном Новогорске, где команда Станислава Черчесова готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Эти поединки состоятся 10 и 13 октября, соответственно в Москве и в Никосии.

Вроде бы стандартный сбор в знакомом месте, но на этот раз есть важное отличие. Еще ни разу при Черчесове у команды не было так мало времени на подготовку к официальному матчу. Еще в воскресенье вечером футболисты тех же "Краснодара" и "Спартака" выходили на поле кубанской столицы, а в четверг им представлять главную команду страны в "Лужниках". Если считать, что вчерашний день они потратили в основном на восстановление, то у штаба Черчесова есть, по сути, всего дня на подготовку к очень непростому сопернику. Но Станислав Саламович к работе в режима цейтнота был готов заранее, так что на дефицит времени журналистам не жаловался, а после тренировки охотно шутил. В том числе на тему холодной погоды.

- Мы давно не играли в Москве. Будет определяющий матч, хотя все игры определяющие в отборочном цикле. Приятно сыграть в "Лужниках", - сказал Черчесов. - Единственное - чуть батареи надо на улице включить, чтобы на пару градусов повыше была температура.

Потепления синоптики к четвергу, впрочем, не обещают. Да и матч назначен на очень позднее время - начало в 21.45. Так что согреться футболисты смогут только в том случае, если будут поддерживать высокий темп и быстро бегать. А дополнительной мотивацией, помимо домашних трибун, для россиян станет их турнирное положение. Теоретически выход на Евро они могут обеспечить себе заранее уже сейчас. Если Казахстан и Кипр сыграют вничью, а они свой матч проведут на несколько часов раньше, то победа над шотландцами выводит сборную в финальную часть чемпионата Европы-2020 за три тура до окончания квалификации.

- Турнирная таблица сама по себе, а качество игры и предстоящий матч - это совершенно другое. Сегодня будет теория, на которой поговорим о прошедшем матче с шотландцами, оценим, чтобы быть максимально правильно готовыми, - Черчесов, рассуждая о турнирных перспективах, расслаблять футболистов раньше времени точно был не настроен.

Важный вопрос - кадровый. Имена 25 человек, призванных под знамена сборной, объявили еще в прошлый понедельник. Но в результате трое до Новогорска не доехали по причине травм. Вместо Зобнина, Жемалетдинова и Смолова свой шанс получили Игнатьев, Могилевец и Соболев. С последним вообще получилось забавно. Форвард "Крыльев Советов" проводит фантастический сезон - забил десять мячей. Два из них - в минувшем туре против "Сочи". Многие болельщики буквально требовали от Черчесова вызвать лучшего бомбардира Премьер-лиги, но главный тренер сборной давал понять, что надо еще немного подождать. И тут получает травму Федор Смолов. Вместо форварда "Локо" приглашение получает как раз Соболев. Как рассказал потом сам Александр, он сидел дома и кушал, когда раздался звонок от Черчесова. В тот же день нападающий отправился в сборную.

У Станислава Черчесова очень мало времени для подготовки команды. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

- Не ждал вызова. Тем более уже список был объявлен на эти матчи. Думал, что пока еще рано, что нужно проявлять себя дальше, - рассказал журналистам Соболев в Новогорске. - Но сегодня я здесь, и счастлив. Любой футболист хочет попасть в сборную, но я просто не ожидал, что такое может произойти.

У Черчесова репортеры спросили, насколько на вызов Соболева повлияло общественное мнение. Станислав Саламович ответил максимально развернуто: "На меня это никак не влияет. Мы его внимательно отсматривали и говорили, что всему свое время. Сейчас бог послал нам это время. Сегодня он здесь, и заслуженно. Вчера мы поговорили с ним и с Чистяковым - я рассказал новым футболистам, куда они попали и что надо делать. А сегодня они уже тренировались так, как будто всю жизнь здесь. Для меня самое главное, чтобы любой игрок, который сюда попадает, сразу себя чувствовал членом команды, а не вызванным по просьбам трудящихся".

Упомянутый Черчесовым защитник Дмитрий Чистяков - еще один новичок сборной России. Еще в прошлом году он играл в Футбольной национальной лиге за "Тамбов", а сегодня 25-летний футболист - основной игрок лидирующего в Премьер-лиге "Ростова". Но даже несмотря на очевидный карьерный взлет, Чистяков честно признался - вызов в сборную стал неожиданностью и для него.

- Конечно, сюрприз, ведь полгода назад я играл в ФНЛ, - улыбался Дмитрий. - Каждый футболист стремится к этому. Я поставил себе задачу закрепиться в основном составе клуба. Получил, и получил вызов в сборную. Это приятно.