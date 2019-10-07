Беларусь собирается нарастить турпоток в зону отчуждения. С начала года территории, расположенные неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции со стороны Беларуси, посетили свыше 500 человек. В Украине же число желающих съездить в Припять и окрестности исчисляется тысячами.

Автобусы отходят из Киева буквально по расписанию. Там "чернобыльский туризм" поставлен на поток. По словам начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрия Рутковского, Беларусь собирается перенять опыт Украины, но обещает максимально обезопасить гостей. Водят туристов здесь не сталкеры-любители, а настоящие профессионалы.

Стоит экспедиция 380 белорусских рублей на 5 человек (12 тысяч российских рублей). Едем из Гомеля сначала в Хойники - это наиболее крупный город среди территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Сегодня там проживает более 19 тысяч жителей. Есть и гостиница, где останавливаются туристы-"чернобыльцы". Единственное отличие от таких городков - с овощами не работают в производственных масштабах, так как они быстро накапливают радионуклиды.

Здесь давно научились обращаться с радиацией, говорит зампред Хойникского райисполкома Жанна Чернявская. Проверить продукты со стола можно на станциях. Специальное оборудование есть в каждой школе. Замеры в городе санитарные службы делают ежедневно, а ежегодно жители проходят обязательную диспансеризацию.

У самих жителей персональных дозиметров нет. Не заморачиваются. Придерживаются только отдельных правил. И помидоры на огороде выращивают, несмотря на то, что земля сильно пострадала после аварии. В городе был снят грунт на 15-20 сантиметров, поэтому территория считается чистой.

"В лес ходить нельзя. Грибы надо уметь собирать. Белые грибы и маслята, например, сильно накапливают радионуклиды. Остальные можно собрать и измерить, потом дважды отварить в соленой воде", - поделилась Жанна Чернявская.

На всякий случай интересуюсь потом у докторов в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, действительно ли достаточно дважды проварить грибы, чтобы ушли вредные частицы. Уж больно наивно звучит. Однако подтверждают.

Фото: Екатерина Ясакова

У самих жителей персональных дозиметров нет. Не заморачиваются. И помидоры выращивают, и грибы в лесу собирают

Сама Жанна родилась в Хойниках. В 1986 году, когда случилась авария, ей было 15 лет. Вместе со всеми ее эвакуировали на три месяца. Но потом семья вернулась. Ее дети также проживают здесь. "Японцы часто к нам приезжают, и все с дозиметрами. Меряют. Ни разу не было превышений нормы", - рассказала она. После аварии на Фукусиме местные жители опасаются возвращаться, несмотря на то, что уровень радиации в норме.

Едем дальше. Указатель: "Бабчин. Радиационная опасность". Впереди Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Именно сюда и водят туристов. Из головы не выходит мысль о том, что придется лезть в место, где уровень радиационного загрязнения превышен в разы. Боязно и как-то даже хочется сойти с автобуса на близлежащей остановке, но их здесь уже нет. Назад дороги, соответственно, тоже. Въезжаем через КПП, переодеваемся в форму защитного цвета. Каждый получает накопитель. Потом их заберут и отправят на проверку. Если кто-то из группы "хватил лишнего", обещают позвонить.

Мы на расстоянии примерно 80 километров от ЧАЭС. Мощность дозы в начале заповедника 0,49 мкЗв (микрозиверт в час). Норма же - 0,2 мкЗв. Превышение пока несущественное. С территории, где располагается заповедник, выселено более 90 населенных пунктов (22 тысячи человек). Несмотря на отсутствие жителей, здесь кипит жизнь. Есть пасека, конюшня, садовый питомник, лесопильня.

Зона отчуждения ЧАЭС - территория, которая является источником ионизирующего излучения и отнесена к категории радиационно опасных. В биогеоценозах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника сконцентрировано около трети выпавшего на территорию Беларуси радиоактивного цезия, более 70% стронция и 97% плутония - основных дозообразующих элементов. С течением времени возрастает содержание в почве америция-241, поэтому жить здесь можно будет только через 10 тысяч лет. Дозой, когда специальная радиационная защита не требуется, считается 10 мкЗв, сказано на сайте заповедника. Сами же организаторы тура отмахиваются: "на самолете летать опаснее", "сотовые телефоны вреднее".

Фото: Екатерина Ясакова

Самый большой уровень удалось "поймать" в листве возле заброшенной школы в деревне Борщевка. Это место одно из самых грязных, поэтому закрыто для туристов. Вот там оказывается уже 5,6 мкЗв, превышение в 28 раз. "В радиационной медицине есть понятие внутреннего и внешнего облучения. Что касается внешнего, человеку нужно дать такую колоссальную дозу облучения, чтобы получился вред, что при туристической экспедиции в заповедник просто нереально. Внутреннее же воздействие происходит, когда человек употребил пищу", - говорит Александр Рожко, директор РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

Едем дальше. Станция Масаны. 8 километров от ЧАЭС. С самого верха пожарной вышки виден саркофаг, под которым находится взорвавшийся реактор АЭС. Делаем замер - 3 мкЗв. Незначительные превышения уже даже не удивляют. Отходим дальше в надежде найти максимальный уровень. Но нет - максимум 4 мкЗв.

К концу поездки все сомнения об опасности поездки развеиваются. Для многих людей в Беларуси, особенно жителей Хойников, радиация стала чем-то обыденным, тем, с чем пришлось научиться соседствовать и строить планы на будущее. А они грандиозные. Как пояснил директор заповедника Михаил Рубащенко, предполагается запустить трофейную охоту, при которой избираются наиболее взрослые и высокие по своим качествам самцы. Конечно, после охоты обязателен дозиметрический контроль, после которого будет ясно, что делать с трофеем. Возможно и появление водных маршрутов по реке Припять. Местные надеются, что это поможет окупить хотя бы часть затрат на исследования в заповеднике.