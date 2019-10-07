Новости

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях 22:06
США предлагают Литве вести диалог по БелАЭС без посредников 21:42
На Украине арестовали экс-депутата Пашинского 21:25
В лесу под Калугой нашли мертвого ученого 21:14
Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центра РФ 21:11
Здание Минэкономразвития у "Маяковской" выставили на торги 21:05
Учения "Боевое братство - 2019" пройдут в трех странах ОДКБ 20:48
Малкин из-за травмы выбыл на долгий срок 20:44
В Афинах представили роман Нины Пушковой "Богиня победы" на греческом языке 20:43
Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома 20:18
РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом 19:58
На каких дизельных автомобилях ездят москвичи 19:57
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся 19:52
В Подмосковье женщина родила под гимн России 19:49
Одну из центральных улиц Цхинвала переименовали в честь Путина 19:49
Россия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 19:43
На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир 19:38
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции 19:34
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов 19:09
Женщина с восемью инфарктами попала в книгу рекордов России 19:05
В Германии звезду НБА ограбили на полмиллиона долларов 18:32
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 18:30
Продажи китайских авто в России растут большими темпами 18:30
Путин проиндексировал зарплаты высокопоставленных чиновников 18:20
Петербуржцев удивил бэтмобиль на улицах города 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 21:21
Рубрика: Экономика

На фоне Припяти снимается...

Корреспондент "РГ" отправилась по новому туристическому маршруту в зону отчуждения ЧАЭС
Текст: Екатерина Ясакова (Москва - Гомель - Хойники - Бабчин - Масаны)
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
Беларусь собирается нарастить турпоток в зону отчуждения. С начала года территории, расположенные неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции со стороны Беларуси, посетили свыше 500 человек. В Украине же число желающих съездить в Припять и окрестности исчисляется тысячами.
Фото: Екатерина Ясакова Фото: Екатерина Ясакова
Фото: Екатерина Ясакова

Автобусы отходят из Киева буквально по расписанию. Там "чернобыльский туризм" поставлен на поток. По словам начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрия Рутковского, Беларусь собирается перенять опыт Украины, но обещает максимально обезопасить гостей. Водят туристов здесь не сталкеры-любители, а настоящие профессионалы.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Корреспонденты "РГ" отправились на экскурсии в некогда закрытые места

Стоит экспедиция 380 белорусских рублей на 5 человек (12 тысяч российских рублей). Едем из Гомеля сначала в Хойники - это наиболее крупный город среди территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Сегодня там проживает более 19 тысяч жителей. Есть и гостиница, где останавливаются туристы-"чернобыльцы". Единственное отличие от таких городков - с овощами не работают в производственных масштабах, так как они быстро накапливают радионуклиды.

Здесь давно научились обращаться с радиацией, говорит зампред Хойникского райисполкома Жанна Чернявская. Проверить продукты со стола можно на станциях. Специальное оборудование есть в каждой школе. Замеры в городе санитарные службы делают ежедневно, а ежегодно жители проходят обязательную диспансеризацию.

У самих жителей персональных дозиметров нет. Не заморачиваются. Придерживаются только отдельных правил. И помидоры на огороде выращивают, несмотря на то, что земля сильно пострадала после аварии. В городе был снят грунт на 15-20 сантиметров, поэтому территория считается чистой.

"В лес ходить нельзя. Грибы надо уметь собирать. Белые грибы и маслята, например, сильно накапливают радионуклиды. Остальные можно собрать и измерить, потом дважды отварить в соленой воде", - поделилась Жанна Чернявская.

На всякий случай интересуюсь потом у докторов в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, действительно ли достаточно дважды проварить грибы, чтобы ушли вредные частицы. Уж больно наивно звучит. Однако подтверждают.

Фото: Екатерина Ясакова
У самих жителей персональных дозиметров нет. Не заморачиваются. И помидоры выращивают, и грибы в лесу собирают

Сама Жанна родилась в Хойниках. В 1986 году, когда случилась авария, ей было 15 лет. Вместе со всеми ее эвакуировали на три месяца. Но потом семья вернулась. Ее дети также проживают здесь. "Японцы часто к нам приезжают, и все с дозиметрами. Меряют. Ни разу не было превышений нормы", - рассказала она. После аварии на Фукусиме местные жители опасаются возвращаться, несмотря на то, что уровень радиации в норме.

Фото: iStock
Туристы назвали Петербург самым европейским городом России

Едем дальше. Указатель: "Бабчин. Радиационная опасность". Впереди Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Именно сюда и водят туристов. Из головы не выходит мысль о том, что придется лезть в место, где уровень радиационного загрязнения превышен в разы. Боязно и как-то даже хочется сойти с автобуса на близлежащей остановке, но их здесь уже нет. Назад дороги, соответственно, тоже. Въезжаем через КПП, переодеваемся в форму защитного цвета. Каждый получает накопитель. Потом их заберут и отправят на проверку. Если кто-то из группы "хватил лишнего", обещают позвонить.

Мы на расстоянии примерно 80 километров от ЧАЭС. Мощность дозы в начале заповедника 0,49 мкЗв (микрозиверт в час). Норма же - 0,2 мкЗв. Превышение пока несущественное. С территории, где располагается заповедник, выселено более 90 населенных пунктов (22 тысячи человек). Несмотря на отсутствие жителей, здесь кипит жизнь. Есть пасека, конюшня, садовый питомник, лесопильня.

Зона отчуждения ЧАЭС - территория, которая является источником ионизирующего излучения и отнесена к категории радиационно опасных. В биогеоценозах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника сконцентрировано около трети выпавшего на территорию Беларуси радиоактивного цезия, более 70% стронция и 97% плутония - основных дозообразующих элементов. С течением времени возрастает содержание в почве америция-241, поэтому жить здесь можно будет только через 10 тысяч лет. Дозой, когда специальная радиационная защита не требуется, считается 10 мкЗв, сказано на сайте заповедника. Сами же организаторы тура отмахиваются: "на самолете летать опаснее", "сотовые телефоны вреднее".

Фото: Екатерина Ясакова

Самый большой уровень удалось "поймать" в листве возле заброшенной школы в деревне Борщевка. Это место одно из самых грязных, поэтому закрыто для туристов. Вот там оказывается уже 5,6 мкЗв, превышение в 28 раз. "В радиационной медицине есть понятие внутреннего и внешнего облучения. Что касается внешнего, человеку нужно дать такую колоссальную дозу облучения, чтобы получился вред, что при туристической экспедиции в заповедник просто нереально. Внутреннее же воздействие происходит, когда человек употребил пищу", - говорит Александр Рожко, директор РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.

Фото: iStock
Названы самые популярные города СНГ для осеннего туризма

Едем дальше. Станция Масаны. 8 километров от ЧАЭС. С самого верха пожарной вышки виден саркофаг, под которым находится взорвавшийся реактор АЭС. Делаем замер - 3 мкЗв. Незначительные превышения уже даже не удивляют. Отходим дальше в надежде найти максимальный уровень. Но нет - максимум 4 мкЗв.

К концу поездки все сомнения об опасности поездки развеиваются. Для многих людей в Беларуси, особенно жителей Хойников, радиация стала чем-то обыденным, тем, с чем пришлось научиться соседствовать и строить планы на будущее. А они грандиозные. Как пояснил директор заповедника Михаил Рубащенко, предполагается запустить трофейную охоту, при которой избираются наиболее взрослые и высокие по своим качествам самцы. Конечно, после охоты обязателен дозиметрический контроль, после которого будет ясно, что делать с трофеем. Возможно и появление водных маршрутов по реке Припять. Местные надеются, что это поможет окупить хотя бы часть затрат на исследования в заповеднике.

Экономика Туризм Авария на Чернобыльской АЭС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях
РПЦ приняла в свою юрисдикцию экзархат русских церквей Константинополя
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой