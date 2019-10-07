Найденный в Южной Корее курган оказался царской гробницей

В Южной Корее археологи обследовали усыпальницу Гюмрюнчхон в Кенджу, провинция Северный Кенсан, и раскопали самые крупные в истории этой страны глиняные статуэтки лошадей. Наличие и расположение этих предметов, а также других найденных артефактов, позволило предположить, что гробница принадлежала царю, а не молодому члену королевской семьи, как считалось ранее.

Как сообщает Archaeology News Network, речь идет о гробнице династии Силла, датируемой концом V или началом VI века. При ее изучении археологи раскопали керамического воина на лошади.

Ученые отмечают, что это крупнейшая скульптура такого рода, найденная на территории Южной Кореи. Ее уже признали национальным сокровищем. Высота глиняной лошади составляет 56 сантиметров. Мастер очень детально изобразил ее голову, шею и даже копыта.

Рядом со статуэткой была обнаружена глиняная посуда, предназначенная для погребения. Она оказалась разбитой. Ученые предполагают, что это было частью ритуала - керамику намеренно разбили уже в гробнице.

Кроме того, было обнаружено более 30 сосудов, наполненных ритуальными подношениями, в частности, устрицами. Также найдены кости некоторых животных, таких как лошадь и корова, колокольчики и стеклянные бусины.

Диаметр гробницы составляет 28 метров - это на восемь метров больше, чем считалось ранее. Впрочем, это не самая большая усыпальница в стране. Ученые считают, что она была построена на поверхности, но со временем была покрыта землей и растениями, превратившись в курган.

Новое исследование доказывает, что это, вероятно, была усыпальница правителя. Раньше считалось, что в гробнице был похоронен кто-то из молодых членов царской семьи.

Рядом с усыпальницей была обнаружена золотая корона королевства Силла, золотые колокольчики и пояса, нефритовые браслеты и меч. Все эти артефакты были небольшими по размеру, поэтому возникла гипотеза о молодом члене королевской семьи.

Однако Пак Кван-Чун, профессор кафедры археологии и истории искусств Донгского университета, заявил, что размер усыпальницы и масштаб погребальных ритуалов, о котором можно судить по найденным артефактам, намекают на возможность того, что это была именно гробница короля.

Кстати, первые раскопки здесь прошли еще в 1924 году. Много лет гробницу ошибочно считали подземной. Только сейчас ученые приступили к серьезным работам, что уже позволило изменить статус древнего захоронения.