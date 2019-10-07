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07.10.2019 22:43
Рубрика: Экономика

Табло не вынесло улицы

Курсы валют исчезнут из банковских витрин
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 225(7983)
Банк России решил окончательно изгнать табло с курсами иностранных валют с улиц. Для этого он намерен запретить размещать их в витринах банковских офисов.

Для борьбы с незаконными точками обмена валюты ЦБ РФ сначала добился законодательного закрепления таких полномочий, а с 24 мая этого года потребовал убрать фасадные вывески с курсами внутрь банковских офисов. Но расплывчатость формулировок не исключала лайтбоксы в витринах, чем и воспользовались некоторые банки, активно привлекающие клиентов для обмена валют.

Фото: istock
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Теперь регулятор исправляет свою неточность: в инструкции, регламентирующей операции с валютой для физлиц, появится фраза о том, что информация о курсах должна быть доступна только в самом помещении банка. Проект поправок опубликован для общественного обсуждения.

В августе Банк России в своем информационном письме уже рекомендовал банкам размещать курсы валют "способом, предусматривающим визуальный доступ к такой информации только внутри этого помещения". ЦБ не ответил на запрос, почему сейчас вводится прямой запрет (обычно между рекомендацией и изменением регулирования проходит больше времени).

Большинство клиентов все равно выбирают точку обмена валюты в интернете, сравнивая десятки предложений, и чем больше сумма, тем тщательнее они проводят сравнительный анализ, говорят банкиры. Кроме того, часть клиентов совершает валютно-обменные операции через мобильный банк.

Согласно новому требованию Банка России, табло с курсами валют должно размещаться так, чтобы его нельзя было увидеть в окно

"Клиентам, возможно, удобнее было бы просматривать курсы валют в витринах отделений, проезжая или проходя мимо, но по своему опыту можем сказать, что сильного влияния на спрос на обмен это не оказывает", - говорит зампред правления ОТП Банка Муслим Сатыбалдиев.

С этим согласна начальник отдела методологии внутреннего контроля Ак Барс Банка Регина Схулухия: требования к размещению информации о курсах внутри помещений с экономической точки зрения никак не влияет на бизнес и в то же время направлено на борьбу с нелегальными "обменниками".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Начальник Казначейства банка "Фридом Финанс" Дмитрий Рожков считает иначе - ограничения по размещению табло с курсами играют на руку крупным банкам с большой разветвленной сетью офисов и известным брендом, причем они могут предлагать клиентам в дополнение к покупке/продаже валюты дополнительный продукт банка. "Клиент сейчас избалован вниманием банков и хотел бы совершать операции в комфортных условиях, без какого-либо риска, - говорит он. - Я считаю, что клиенты уже не бегают из одного банка в другой из-за разницы в 5-10 копеек".

Крупнейшие банки новое ограничение не затрагивает. В стандартных офисах ВТБ табло, обращенных на улицу, нет, в Сбербанке табло размещаются внутри офисов рядом с непосредственным местом проведения обмена валюты, сообщили представители этих банков.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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