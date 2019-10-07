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Владислав Лисовец, стилист
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Любой закон, который обязывает людей быть честнее, меня радует. Я считаю, если ты продаешь что-то или предоставляешь человеку (потребителю) какую-то услугу, ты обязан делать это добросовестно и порядочно, просто обязан говорить прямо все сведения о товаре. Увы, сейчас в сфере услуг очень много лжи и обмана, будь то одежда или автомобили. И многие люди сетуют на то, что за свои заработанные деньги они получают некачественную продукцию, так как становятся жертвами иллюзий рекламы, которая нередко построена на лукавстве.

Я считаю, это очень правильно, что теперь суды должны будут установить, предоставлена ли продавцом достоверная информация об автомобиле, действовал ли он добросовестно, гарантировал ли, что авто не участвовало в ДТП. И если выяснится, что продавец вас обвел вокруг пальца, теперь можно будет вернуть машину.

Хочу сказать, сколько раз я ни продавал свои автомобили, я всегда напрямую говорил, к примеру, что была авария, но несильная. И даже показывал фотографии своим покупателям. Потому что после каждого происшествия, если я зацепил какой-то столбик, я делал снимок, чтобы потом продемонстрировать: удар был незначительным, потертость небольшая, я просто зацепил крылом дерево и покрасил машину.

Фото: Виктор Погонцев
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Размышляя о том, говорить человеку правду про автомобиль или нет, я выбираю честность, потому что, как бы это странно ни звучало, боюсь Бога. Боюсь обманывать, считаю, это все равно вернется.

Но многие люди очень непорядочны, особенно это касается автомобильного бизнеса: когда машина сварена из двух частей, когда машина - перевертыш, а тебе ее предоставляют и рассказывают, какая она прекрасная. Я считаю, если эти люди будут нести ответственность за свое мошенничество и понимать, что они завтра могут сесть в тюрьму или заплатить огромный штраф, они будут назначать адекватную цену. А если ты продаешь машину дешево, ты обязан объяснить: она собрана из частей.

В нашей стране действительно важно вводить законы, которые отменят привычку всех обманывать. Ведь ни для кого не секрет, что часто бизнес у нас построен на надувательстве. Просто жизненно важно для нас воспитывать внутреннюю культуру. А как ее привить? Наверное, только с помощью штрафов и ответственности перед законом.

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