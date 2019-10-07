Макей: Европа входит в эпоху стратегической нестабильности

Порывы геополитической напряженности и конфронтации, по мнению главы белорусского МИД Владимира Макея, стали причиной замораживания на европейском континенте "духа мира и здорового партнерства". Более того, считает он, Европа стремительно входит в эпоху "стратегической нестабильности, непредсказуемости, передела сфер влияния мировыми игроками". Об этом министр заявил 7 октября на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Этот политический диалог, информирует БЕЛТА, собирает официальных лиц и ведущих экспертов из России, ЕС, США, Китая, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Республика Беларусь, констатировал на форуме глава внешнеполитического ведомства, всегда остро чувствовала любое дуновение ветров в атмосфере международной безопасности. А в последние годы, добавил он, его страна живет "при постоянном штормовом предупреждении".

Министр полагает, что существующие "правила игры" уже не в состоянии предотвратить новые и разрешить существующие замороженные конфликты в Европе, что в свою очередь неизбежно ведет к дальнейшей конфронтации и повышает вероятность реализации силовых сценариев.

Европейская безопасность, убежден глава МИД, - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет вразнос, если любой из его узлов выйдет из строя. "Нельзя отказаться от ДРСМД, не вызвав кризис других мер разоружения и военно-политического доверия. Нельзя строить свою сферу влияния в ущерб интересам других игроков. Ценности должны завоевывать умы, а не территории", - предупредил он.

Возможность взаимного сдерживания через наращивание военных потенциалов, убеждены в Минске, является опасной иллюзией безопасности. Именно она не единожды в истории приводила к трагедиям. "Это прямая дорога к выматывающей, истощающей гонке вооружений, которая в любой момент может вылиться в неуправляемый военный кризис", - подчеркнул министр.

Он дал понять, что серьезные риски несет и сегментирование континентальной безопасности по принципу "это не моя проблема". А предпринимаемые шаги по урегулированию конфликтов, по словам Макея, в подавляющем большинстве случаев носят не превентивный, а реагирующий характер. "В условиях взаимосвязанности, взаимообусловленности мировых процессов поражение какой-либо из сторон сегодня влечет за собой необратимые последствия для победившей стороны уже завтра", - заявил он.

"Минский диалог", предоставляя площадку для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе, напоминает агентство, начал свою работу в качестве экспертной инициативы еще четыре года назад.