Малкин из-за травмы выбыл на долгий срок

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин из-за травмы выбыл на длительный срок.

33-летний Малкин получил травму в домашнем матче против "Коламбуса". В одном из эпизодов он врезался в своего партнера, после чего покинул лед и больше в этом матче не возвращался. Руководство "Питтсбурга" длительное время хранило молчание о степени серьезности повреждения.

О том, что повреждение, полученное Малкиным оказалось серьезным, стало известно со слов главного тренера команды Майка Салливана, сообщает пресс-служба НХЛ.

"Евгений Малкин и Ник Бьюстад из-за травмы нижней части тела выбыли из строя надолго", - сказал Салливан. Тренер "пингвинов" добавил, что о пропуске всего сезона речи не идет.

На протяжении всей своей карьеры в НХЛ Малкин выступает за "Питтсбург", с которым трижды завоевывал Кубок Стэнли. Он провел 854 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1003 очка (392 гола + 611 результативных передач). В плей-офф на его счету 162 игры и 168 очков (63+105).