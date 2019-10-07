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07.10.2019 22:43
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь предложила снизить цену частот для 5G

Текст: Юлия Кривошапко

Минкомсвязь РФ предложила новую методику расчета начальной цены лота на аукционе по распределению частот для развертывания сетей 5G в диапазоне 25,25-27,5 ГГц в городах-миллионниках. Если она будет принята, расходы операторов снизятся в среднем в 4-6 раз. Тем самым, Минкомсвязь рассчитывает стимулировать их "к повышению эффективности использования радиочастотного спектра".

Самые дорогие частоты для 5G в указанном диапазоне даже после предлагаемых изменений останутся в Москве. По действующей методике начальная цена лота составляет 437 миллионов рублей, а по новой - опустится до 66,8 миллиона рублей - в шесть с небольшим раз. В Санкт-Петербурге показатель снизится со 179 миллионов до 59 миллионов рублей, то есть в три раза. В Ростове-на-Дону - с 16 миллионов до 3 миллионов рублей - почти в пять с половиной раз. Сопоставимое снижение будет в Казани: с 22,4 миллиона рублей до 4,3 миллиона рублей.

"В соответствии с предварительными расчетами размер начальной стоимости лотов по предлагаемой методике является наиболее оптимальным с точки зрения рынка и для стимулирования конкуренции", - отмечается в пояснительной записке к разработанному Минкомсвязью проекту приказа.

Фото: iStock
Вдвое сократить аварийность на дорогах поможет 5G

Программа "Цифровая экономика" и федеральный проект "Информационная инфраструктура" предусматривают необходимость реализации до конца 2019 года пилотного проекта по созданию сетей связи пятого поколения в отдельных отраслях.

К концу 2021 года необходимо создать условия и приступить к реализации дорожной карты по внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.

Сейчас российские сотовые операторы экспериментируют с развертыванием сетей пятого поколения в диапазонах - 28 ГГц и 4,9 ГГц. Приоритетным считается диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он в России занят силовыми ведомствами.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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