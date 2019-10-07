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07.10.2019 15:03
Рубрика: Общество

На Крите найдена уникальная минойская драгоценность

Текст: Денис Передельский
Фото: AMNA / Hellenic Ministry of Culture Фото: AMNA / Hellenic Ministry of Culture
Фото: AMNA / Hellenic Ministry of Culture

Международная команда археологов, проводившая в этом сезоне раскопки на Крите, обнаружила следы монументального сооружения минойской эпохи и могилу с множеством артефактов, в которой, вероятно, была похоронена очень важная персона.

Как сообщает Greek Reporter, захоронение оказалось одной из самых ценных находок. Команда под руководством профессора Яна Дриссена обнаружила прямоугольную могилу, в которой покоились останки женщины.

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Судя по найденным в погребении предметам, это была важная персона. В могилу вместе с ней положили медное зеркало с ручкой из слоновой кости, медные булавки для платья и ожерелье с пятнадцатью золотыми бусинами в форме оливок и пятнадцатью более мелкими круглыми золотыми бусинами.

Как отмечают исследователи, такой тип могил крайне редко встречается в данном районе Крита. Обычно подобные захоронения находят в древних городах Кносс и Ханья.

Могила была найдена рядом с монументальным сооружением минойского периода. Более древние руины датированы примерно 2600 годом до н.э. Однако это здание было уничтожено крупным пожаром, случившимся примерно через сто лет после строительства.

Тогда же местные жители покинули свое поселение и переселились на восток. Однако около 1700 года до н.э. на месте разрушенного комплекса был возведен новый, причем древние полы были использованы в качестве фундамента, а камни - в качестве строительного материала.

Археологи говорят, что здание было построено с использованием высококачественного раствора. Кроме того, был обнаружен украшенный пол и хорошо изготовленная 33-метровая глиняная дренажная труба. Это указывает на высокий уровень архитекторов того времени.

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