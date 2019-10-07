Минпромторг: К 2021 году Россия перейдет к серийному выпуску собственных газовых турбин большой мощности

Через полтора-два года в России будет запущен серийный выпуск газотурбинных двигателей большой мощности ГТД-110М. Об этом сообщил заместитель директора департамента Минпромторга по станкостроению и инвестиционному машиностроению Олег Токарев, выступая на Российской энергетической неделе.

В настоящее время в России реализуется масштабная программа модернизации тепловых электростанций. Она рассчитана на 2022-2031 годы и оценивается в 1,9 трлн руб. Инвестиции позволят обновить более 40 ГВт энергомощностей. При этом программа изначально предполагает использование преимущественно российского оборудования. Однако проблема в том, что ключевой элемент современной тепловой электростанции - газовая турбина - на сегодняшний день в России серийно не производится. Оборудование приходилось закупать либо за рубежом, либо производить по иностранным технологиям. Чем это грозит "энергетической безопасности" было наглядно продемонстрировано, когда из-за поставок турбин для строящихся ТЭЦ в Крыму "Силовые машины" попали под санкции.

Фото: ПАО "ОДК-Сатурн"

Нельзя сказать, что отечественное энергомашиностроение не бьется над решением задачи по производству газовых турбин. Например, "Силовые машины" обсуждают возможности локализации турбин "Siemens" средней и большой мощности. "Интер РАО" и "Газпромэнергохолдинг" так же обсуждают создание СП с GE и Siemens. Однако на сегодняшний день "в железе" реализован только агрегат ГТД-110М, созданный в рамках совместного проекта Группы РОСНАНО, ПАО "ОДК-Сатурн" и "Интер РАО".

"Не могу не отметить, опыт создания турбины ГТД-110М очень сложный, имеющий свою непростую историю", - подчеркнул Олег Токарев. Инжиниринговый центр "Газотурбинные технологии", занимающийся модернизацией этой турбины с 2014 года. За это время совместно с производителем турбины - ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в ОДК), были устранены конструктивные недостатки и повысилась надежность технологических характеристик проекта. Мощность турбины выросла со 110 до 115 МВ, с 35,5% до 37% увеличился КПД установки.

Олег Токарев. Фото: Youtube

Новая турбина уже прошла два этапа испытаний: на стенде и опытно-промышленную эксплуатацию в серийной ячейке блока Ивановских ПГУ. По словам Олега Токарева, сейчас ГТД-110М уже отработала необходимые 3000 часов. "Сейчас мы рассматриваем вопрос организации серийного производства этой турбины, - отметил он. - Для этого мы создаем широкий пул производителей в рамках кооперации. База, мы надеемся, будет сосредоточена в рамках "Ростех", но с привлечением множества как государственных, так и частных компаний. В этой кооперации мы видим залог успеха. Нам необходимо произвести еще два двигателя для того, чтобы три двигателя отработали длительный цикл ресурсных испытаний. После этого мы можем переходить к серийному выпуску".

Сейчас ГТД-110М проходит плановый осмотр после испытаний. И если существенных дефект не обнаружат, эффективность и безопасность установки будут подтверждены, то инвестпроект по модернизации можно будет считать завершенным.

"Создание собственных компетенций в турбиностроении выведет нашу страну на уровень высокотехнологической державы", - подчеркнул Олег Токарев.