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07.10.2019 16:25
Рубрика: Экономика

Мишустин рассказал о том, как россияне будут платить налоги в будущем

Текст: Юлия Кривошапко (Ереван)
В мобильном приложении для самозанятых "Мой налог" зарегистрировались уже 226 тысяч человек. Такие данные озвучил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Ереване. По его словам, технологии "бесконтактной" работы с налогоплательщиками ФНС взяла для себя за основу в качестве модели будущего.
Фото: Алексей Бурло Фото: Алексей Бурло
Фото: Алексей Бурло

Эксперимент по упрощенной уплате налога на профессиональный доход - именно его в России платят граждане, которые работают на себя, идет в четырех пилотных регионах страны: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Чтобы официально стать самозанятым, нужно лишь установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться, загрузив фотографию и данные паспорта.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости www.ria.ru
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Сдавать отчетность не требуется. Достаточно вносить в "Мой налог" информацию о проданных товарах (налоговым режимом могут пользоваться люди, которые продают товары собственного изготовления. Для тех, кто занимается перепродажей, доступ к нему закрыт - прим. "РГ") или оказанных услугах. Ставки налога фиксированы. Система сама считает сумму платежа и уведомляет о ней самозанятого. От участия в эксперименте в любой момент можно отписаться или стать его участником вновь. В приложении доступны инструменты аналитики для детального финансового анализа самозанятым своей деятельности. К нему можно привязать банковскую карту и выбрать функцию автоплатежа. В этом случае сумма налога будет списываться автоматически.

О сути проекта участники конгресса узнали из ролика, которым сопровождалось выступление Михаила Мишустина. "Могу заверить вас, что Служба налогов и таможен Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США близко не настолько дружелюбны к пользователям", - отреагировал на увиденное модератор сессии, известный международный бизнес-обозреватель CNN Ричард Квест.

Нужно, чтобы люди тратили как можно меньше времени на общение с государственными органами, пояснил позже глава ФНС. "Минимизация числа контактов с налоговой службой - это одна из наших основных целей, - подчеркнул он. - Все свои вопросы, связанные с налогообложением, человек должен решать удаленно через цифровую платформу. Самозанятые - как раз пример такой практики: виртуальная регистрация в приложении за две минуты и все: можно работать. Это модель будущего, которую мы хотели бы взять за основу в работе со всеми налогоплательщиками без исключения".

В числе других важных технологических проектов, которые реализуются при непосредственном участии ФНС, переход на новую новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сегодня уже около 1,4 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали более 3 миллиона касс. Федеральная налоговая служба также разработала специальный сервис "API Проверка чеков", к которому подключилось более 80 индивидуальных предпринимателей и организаций, создав свои бесплатные мобильные приложения. Технология онлайн-касс позволяет с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (доходы). Это должно произойти с середины 2020 года.

Совместно с Федеральной таможенной службой России налоговики создают национальный сегмент системы прослеживаемости импортных товаров. С ее помощью можно будет оперативно выявлять случаи их незаконного ввоза и оборота, а также пресекать раздувание среднерыночных цен. Система позволит идентифицировать товарные потоки по номенклатуре. На первом этапе будет прослеживаться несколько товарных групп, в числе которых промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.

Эти проекты реализуются в модернизированной архитектуре налогового администрирования АИС "Налог-3". Объем данных системы уже достиг 615 Тбайт, сделав ее одной из крупнейших баз данных в мире.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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