Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв в центре Млечного Пути

Международная группа астрономов во главе с профессором Джоссом Блэнд-Хоторном из австралийского научного центра ARC Centre of Excellence for All-Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3-D) обнаружила следы мощнейшего взрыва, произошедшего в центре Млечного Пути около 3,5 миллиона лет назад.

Исследование готовится к публикации в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые сообщают, что им удалось обнаружить следы мощнейшей катастрофы.

Эпицентр взрыва находился в центре Млечного Пути, в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры Стрелец A*. Ее масса примерно в 4,2 миллиона раз больше массы нашего Солнца.

Взрыв породил два гигантских и расширяющихся конусообразных луча энергии, вершины которых соприкоснулись в центре нашей галактики, прорезали его и ушли в глубокий космос, расширяясь по мере удаления от источника.

Это явление известно как сейфертовская вспышка. По мнению исследователей, она была настолько мощной, что ударила в Магелланов Поток - длинный шлейф газа, идущий от соседних карликовых галактик, называемых большими и малыми Магеллановыми Облаками. Магелланов Поток находится примерно на расстоянии 200 тысяч световых лет от Млечного Пути.

"Эта вспышка, вероятно, напоминала луч маяка, - говорит профессор Блэнд-Готорн. - Представьте себе темноту. Затем кто-то на короткое время включает маяк, и луч разрезает эту темноту".

Взрыв был слишком велик, чтобы быть вызванным чем-либо иным, кроме ядерной активности, связанной с черной дырой, считают ученые. Возраст вспышки удалось подсчитать при помощи данных, собранных космическим телескопом Hubble - взрыв произошел немногим более трех миллионов лет назад.

С галактической точки зрения, это случилось сравнительно недавно. В Африке, например, уже жили австралопитеки - древние предки человека. Для сравнения, вызвавший вымирание динозавров астероид врезался в Землю 63 миллиона лет назад.

"Мощное излучение энергии вышло прямо из центра галактики и попало в окружающую материю, - говорит профессор Лиза Кьюли, директор ASTRO 3-D. - Это свидетельствует, что центр Млечного Пути является гораздо более динамичным местом, чем мы думали ранее. Это счастье, что мы не живем там!"