Новости

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях 22:06
США предлагают Литве вести диалог по БелАЭС без посредников 21:42
На Украине арестовали экс-депутата Пашинского 21:25
В лесу под Калугой нашли мертвого ученого 21:14
Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центра РФ 21:11
Здание Минэкономразвития у "Маяковской" выставили на торги 21:05
Учения "Боевое братство - 2019" пройдут в трех странах ОДКБ 20:48
Малкин из-за травмы выбыл на долгий срок 20:44
В Афинах представили роман Нины Пушковой "Богиня победы" на греческом языке 20:43
Звезда "Реальных пацанов" сыграет в экранизации комикса про майора Грома 20:18
РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом 19:58
На каких дизельных автомобилях ездят москвичи 19:57
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся 19:52
В Подмосковье женщина родила под гимн России 19:49
Одну из центральных улиц Цхинвала переименовали в честь Путина 19:49
Россия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке 19:43
На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир 19:38
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции 19:34
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов 19:09
Женщина с восемью инфарктами попала в книгу рекордов России 19:05
В Германии звезду НБА ограбили на полмиллиона долларов 18:32
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 18:30
Продажи китайских авто в России растут большими темпами 18:30
Путин проиндексировал зарплаты высокопоставленных чиновников 18:20
Петербуржцев удивил бэтмобиль на улицах города 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
07.10.2019 20:56
Рубрика: Спорт

Девушки с бревном

На чемпионате мира в Штутгарте разыграли первые медали в женском командном турнире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
8 октября российские гимнастки будут бороться за медаль командного турнира на чемпионате мира в Штутгарте.
Ангелина Мельникова поставила перед собой задачу выиграть в Штутгарте и командную, и личную медали. Фото: РИА Новости. Ангелина Мельникова поставила перед собой задачу выиграть в Штутгарте и командную, и личную медали. Фото: РИА Новости.
Ангелина Мельникова поставила перед собой задачу выиграть в Штутгарте и командную, и личную медали. Фото: РИА Новости.

В квалификации наши девушки показали третий результат (168,080 балла). Первое место заняла команда США во главе с четырехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира Симоной Байлз (174,205). Американки пока вне конкуренции. А вот с командой Китая, которая набрала вторую сумму баллов (169,161), можно потягаться. Тем более что на прошлогоднем ЧМ в Дохе россиянки китаянок обошли, выиграли "серебро" и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.

7 медалей завоевали российские гимнасты на чемпионате мира 2018 года в Дохе

Хотя тогда в составе сборной выступала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, возобновившая карьеру после рождения дочери. Нынешний сезон Алия тоже начала уверенно - с победы в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме. Она была кандидатом в сборную на апрельский чемпионат Европы, но снялась по собственному желанию. Потом Мустафину заявили на летние Европейские игры в Минске. Однако из-за довольно серьезной травмы - разрыва икры - вся подготовка пошла насмарку, а соревновательный план был сорван. К чемпионату мира спортсменка также не набрала нужную форму. Никаких официальных заявлений о завершении карьеры Мустафина не делала. Даже наоборот, в своих интервью она говорит о желании выступить в Токио. А то, что она умеет возвращаться, это факт. Хотя тренеры намекают, что на Олимпиаде мы увидим совсем другую, обновленную и молодую команду.

Фото: РИА Новости
Сразу четыре команды вышли в лидеры Премьер-лиги

Но на этом чемпионате мира лидером сборной будет Ангелина Мельникова. Она стала абсолютной чемпионкой в Минске, взяла "бронзу" в многоборье на ЧЕ в Щецине. Но турнир в Штутгарте, конечно, потребует намного больше физических и эмоциональных затрат от гимнастки.

- Выступление в Германии для меня является самым большим испытанием, потому что это заключительный чемпионат мира перед Олимпийскими играми, - призналась Мельникова в интервью Olympic Channel. - Хороший результат, если у меня будет командная медаль и личная медаль.

Мельникова с четвертым результатом (56,599) пробилась в финал индивидуального многоборья. Еще одна россиянка, Лилия Ахаимова, была 12-й. Лучшая двадцатка получит олимпийские лицензии. Мельникова также поборется за медали в вольных упражнениях и на брусьях. Ахаимова вышла в финал вольных упражнений, а Дарья Спиридонова - на брусьях.

Предварительный раунд начался и у мужчин. Сборная России прилетела в Штутгарт в оптимальном составе. В Германии выступят Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский, Владислав Поляшов и Иван Стретович.

"Тампа" уступила "ураганам" из Каролины в матче регулярного чемпионата НХЛ

Далалоян, напомним, в прошлом году выиграл титул абсолютного чемпиона. Российский гимнаст поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета в этой дисциплине впервые за 19 лет. В этом году Артур подготовил новые комбинации, прибавил в сложности на многих снарядах. Нужно соответствовать статусу одного из фаворитов турнира. А конкурентов долго искать не придется. Они есть прямо в нашей команде. Это Никита Нагорный. В Дохе-2018 он взял "бронзу", а на чемпионате Европы-2019 в Щецине обыграл Далалояна.

Но прежде чем перейти к личным разборкам, нашим парням надо решить командную задачу. На предыдущем ЧМ они выиграли квалификацию, но очень обидно уступили китайцам всего 49 тысячных балла в финале (256,585 против 256,634). Далалоян даже плакал, ведь именно он допустил грубую ошибку на брусьях, которая повлияла на исход соревнований.

Спорт Виды спорта Гимнастика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: Трамп не стесняется прямо говорить о своих намерениях
РПЦ приняла в свою юрисдикцию экзархат русских церквей Константинополя
Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов
Путин раскрыл истинную цель обвинений России в сговоре с Трампом
МИД РФ выразил протест США в связи с допросами депутата Юмашевой