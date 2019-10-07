8 октября российские гимнастки будут бороться за медаль командного турнира на чемпионате мира в Штутгарте.

В квалификации наши девушки показали третий результат (168,080 балла). Первое место заняла команда США во главе с четырехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира Симоной Байлз (174,205). Американки пока вне конкуренции. А вот с командой Китая, которая набрала вторую сумму баллов (169,161), можно потягаться. Тем более что на прошлогоднем ЧМ в Дохе россиянки китаянок обошли, выиграли "серебро" и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.

7 медалей завоевали российские гимнасты на чемпионате мира 2018 года в Дохе

Хотя тогда в составе сборной выступала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, возобновившая карьеру после рождения дочери. Нынешний сезон Алия тоже начала уверенно - с победы в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме. Она была кандидатом в сборную на апрельский чемпионат Европы, но снялась по собственному желанию. Потом Мустафину заявили на летние Европейские игры в Минске. Однако из-за довольно серьезной травмы - разрыва икры - вся подготовка пошла насмарку, а соревновательный план был сорван. К чемпионату мира спортсменка также не набрала нужную форму. Никаких официальных заявлений о завершении карьеры Мустафина не делала. Даже наоборот, в своих интервью она говорит о желании выступить в Токио. А то, что она умеет возвращаться, это факт. Хотя тренеры намекают, что на Олимпиаде мы увидим совсем другую, обновленную и молодую команду.

Но на этом чемпионате мира лидером сборной будет Ангелина Мельникова. Она стала абсолютной чемпионкой в Минске, взяла "бронзу" в многоборье на ЧЕ в Щецине. Но турнир в Штутгарте, конечно, потребует намного больше физических и эмоциональных затрат от гимнастки.

- Выступление в Германии для меня является самым большим испытанием, потому что это заключительный чемпионат мира перед Олимпийскими играми, - призналась Мельникова в интервью Olympic Channel. - Хороший результат, если у меня будет командная медаль и личная медаль.

Мельникова с четвертым результатом (56,599) пробилась в финал индивидуального многоборья. Еще одна россиянка, Лилия Ахаимова, была 12-й. Лучшая двадцатка получит олимпийские лицензии. Мельникова также поборется за медали в вольных упражнениях и на брусьях. Ахаимова вышла в финал вольных упражнений, а Дарья Спиридонова - на брусьях.

Предварительный раунд начался и у мужчин. Сборная России прилетела в Штутгарт в оптимальном составе. В Германии выступят Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский, Владислав Поляшов и Иван Стретович.

Далалоян, напомним, в прошлом году выиграл титул абсолютного чемпиона. Российский гимнаст поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета в этой дисциплине впервые за 19 лет. В этом году Артур подготовил новые комбинации, прибавил в сложности на многих снарядах. Нужно соответствовать статусу одного из фаворитов турнира. А конкурентов долго искать не придется. Они есть прямо в нашей команде. Это Никита Нагорный. В Дохе-2018 он взял "бронзу", а на чемпионате Европы-2019 в Щецине обыграл Далалояна.

Но прежде чем перейти к личным разборкам, нашим парням надо решить командную задачу. На предыдущем ЧМ они выиграли квалификацию, но очень обидно уступили китайцам всего 49 тысячных балла в финале (256,585 против 256,634). Далалоян даже плакал, ведь именно он допустил грубую ошибку на брусьях, которая повлияла на исход соревнований.