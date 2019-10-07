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07.10.2019 21:25
Рубрика: В мире

На Украине арестовали экс-депутата Пашинского

Текст: Юрий Когалов

На Украине арестовали экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского. Как пишет strana.ua, Печерский районный суд в Киеве постановил взять его под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений: в январе 2016 года он схлестнулся с неким Вячеславом Химикусом на дороге и выстрелил ему в ногу из наградного пистолета.

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Сторона обвинения требовала арестовать его без права внесения залога, и суд удовлетворил этот запрос. Пашинского прямо из зала суда отправили в СИЗО.

Примечательно, что полгода назад это дело было закрыто, прокуратура не нашла состава преступления, однако затем оно было возобновлено.

На Украине Пашинский известен тем, что был одним из организаторов протестов и стрельбы на майдане в 2014 году, помогал избежать наказания представителям "Правого сектора" (запрещен в РФ), проходил по делу о хищениях и мошенничестве.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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