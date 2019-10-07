На Украине возбудили дело по заявлению Саакашвили о его похищении

Прокуратура на Украине открыла дело по заявлению Михаила Саакашвили о его похищении, насильственных действиях и незаконном перемещении через государственную границу в Польшу.

"В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о похищении и насильственных действиях…и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018. Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство", - говорится в заявлении ведомства, текст которого приводит РИА Новости.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2007 и 2008-2013 годах. В 2015 году он получил украинское гражданство и назначение на должность губернатора Одесской области. В 2016 году Саакашвили был уволен решением занимавшего на тот момент пост президента Украины Петра Порошенко, а годом позднее лишен гражданства страны. В 2018 году политика выслали в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину. Однако новый украинский президент Владимир Зеленский в конце мая вернул Саакашвили гражданство, и на следующий он вернулся в страну.