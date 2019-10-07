Налоги для малого бизнеса в 2020 году вырастут почти на 5 процентов

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Это следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год составит для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - 2,009, для патентной системы - 1,592, для торгового сбора - 1,382. Рост составит 4,9 процента (коэффициент-дефлятор по ЕНВД на 2020 год (2,009) делится на коэффициент на 2019 год (1,915)). Рост коэффициентов учитывает ожидаемую инфляцию.